أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 6 أغسطس.. خسارة برونزية وفرةص جديدة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 22:09

كتب : FilGoal

مصر في أولمبياد باريس 2024

انتهى اليوم الثلاثاء 6 أغسطس لمنافسات لبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وشهد اليوم العديد من النتائج في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، ولا يزال هناك فرصة لحصد ميدالية برونزية غدا الأربعاء.

ويقدم FilGoal.com نتائج البعثة المصرية لليوم الثلاثاء في أولمبياد باريس.

الوثب العالي

إسراء عويس تحتل المركز 15 في التصفيات وتفشل في التأهل للنهائيات.

رمي الرمح

مصطفى عبد الخالق يفشل في التأهل إلى الدور النهائي ويودع من التصفيات بعدما حقق رمية ناجحة بمسافة 74.87 متر.

إيهاب عبد الرحمن يفشل في التأهل إلى الدور النهائي ويودع من التصفيات بعدما حقق رمية ناجحة بمسافة 72.98 متر.

الغطس

3 متر سلم متحرك

محمد فاروق حل في المركز الـ23 في منافسات الغطس من أصل 25 لاعبا، يتأهل أول 18 فقط إلى النهائيات.

المصارعة الرومانية

خسارة ندى مدني من الصينية فينج زيكي في منافسات وزن 50 كجم بنتيجة 7-2.

محمد جبر يصل إلى نصف النهائي قبل أن يخسر أمام الإيراني محمد هادي سارفي ويلعب غدا الأربعاء على الميدالية البرونزية في وزن 97 كجم.

عبد اللطيف منيع يخسر مباراة الترضية للميدالية البرونزية ضد الصيني لينج زي مينج في وزن 130 كجم.

السباحة توقيعية

حصد منتخب سيدات مصر المركز العاشر والأخير بإجمالي 486.75 نقطة خلف أستراليا التي تقدمت مركزا بـ 516.46 نقطة

وتقام غدا منافسات اليوم الختامي.

مصر عبد اللطيف منيع محمد جبر مصارعة رومانية أولمبياد باريس باريس 2024
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