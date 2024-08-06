أولمبياد باريس – مصطفى عبد الخالق يوعد منافسات رمي الرمح

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 13:56

كتب : FilGoal

مصطفى عبد الخالق - رمي الرمح - أولمبياد باريس 2024

ودع مصطفى عبد الخالق منافسات رمي الرمح في أولمبياد باريس 2024.

وحصل مصطفى على رمية قدرها 74.87 مترا في محاولته الأولى.

أما محاولته الثانية والثالثة فكانتا خاطئتين.

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واحتل مصطفى المركز وقبل الأخير في مجموعته في التصفيات.

وفي منافسات رمي الرمح يتأهل من يستطيع الوصول لـ84 مترا أو أكثر أو أول 12 متسابقا من خلال مجموعتي التصفيات والتي تضم كل منهما 16 لاعبا.

من هو مصطفى عبد الخالق؟

مواليد 22 سبتمبر 2001.

تأهل للأولمبياد بعد حصد برونزية دورة الألعاب الإفريقية في غانا.

وصفه مجدي عبد البديع رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى بمستقبل رمي الرمح في مصر.

يشارك في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في مشواره.

تخطى حاجز 80 مترا رغم عدم بلوغه 23 عاما، ويعتبر أمل مصر باللعبة في المستقبل.

مصطفى عبد الخالق أولمبياد باريس
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