مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. محمد فاروق يبدأ مع الغطس
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 10:30
كتب : محمد سمير
تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.
ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:
المصارعة
مؤمن ربيع × الفنزويلي رايبر رودريجيز - وزن 130 كجم منافسات الترضية (12:07 ظهرا)
عبد اللطيف منيع × البلغاري كيريل ميلوف - وزن 60 كجم منافسات الترضية (12:20 ظهرا)
محمد جبر × الصربي ميهايل كاجايا - وزن 97 كجم (12:28 ظهرا )
ندى مدني × الصينية فينج زيكي - وزن 50 كجم (12:42 ظهرا)
محمود عبد الرحمن × الأوزبكي أرام فاردانيان - وزن 77 كجم (12:56 ظهرا)
الغطس
محمد فاروق - تصفيات 3م سلم متحرك (11 صباحا)
بداية منافسات محمد فاروق في الغطس.
محمد فاروق حصل على تقييم 65.10 في الغطسة الأولى له.
كل لاعب له 6 قفزات للغطس بحركات مختلفة، ويصعد أول 18 لاعبا للنهائيات من أصل 25 لاعبا في التصفيات.
ألعاب القوى
إيهاب عبد الرحمن - تصفيات رمي الرمح (11:20 صباحا)
بداية منافسات إيهاب عبد الرحمن.
إسراء عويس - تصفيات الوثب العالي (12:15 ظهرا)
مصطفى عبد الخالق - تصفيات رمي الرمح (12:50 ظهرا)
سباحة توقيعية
منافسات الفرق - الروتين الحر (8:30 مساء)