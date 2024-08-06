مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. محمد فاروق يبدأ مع الغطس

تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

المصارعة

مؤمن ربيع × الفنزويلي رايبر رودريجيز - وزن 130 كجم منافسات الترضية (12:07 ظهرا)

عبد اللطيف منيع × البلغاري كيريل ميلوف - وزن 60 كجم منافسات الترضية (12:20 ظهرا)

محمد جبر × الصربي ميهايل كاجايا - وزن 97 كجم (12:28 ظهرا )

ندى مدني × الصينية فينج زيكي - وزن 50 كجم (12:42 ظهرا)

محمود عبد الرحمن × الأوزبكي أرام فاردانيان - وزن 77 كجم (12:56 ظهرا)

الغطس

محمد فاروق - تصفيات 3م سلم متحرك (11 صباحا)

بداية منافسات محمد فاروق في الغطس.

محمد فاروق حصل على تقييم 65.10 في الغطسة الأولى له.

كل لاعب له 6 قفزات للغطس بحركات مختلفة، ويصعد أول 18 لاعبا للنهائيات من أصل 25 لاعبا في التصفيات.

ألعاب القوى

إيهاب عبد الرحمن - تصفيات رمي الرمح (11:20 صباحا)

بداية منافسات إيهاب عبد الرحمن.

إسراء عويس - تصفيات الوثب العالي (12:15 ظهرا)

مصطفى عبد الخالق - تصفيات رمي الرمح (12:50 ظهرا)

سباحة توقيعية

منافسات الفرق - الروتين الحر (8:30 مساء)