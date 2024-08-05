مباشر أولمبياد باريس - مصر (1)-(1) فرنسا.. تبديلان للفراعنة
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر أمام فرنسا ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.
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ق 89 أحمد عاطف وبلال مظهر بدلا من كريم الدبيس وأسامة فيصل
ق 84 هدف آخر لفرنسا ولكن الكرة تجاوزت الخط
ق 83 هدف التعادل من جان فيليب ماتيتا بعد بينية من ميشيل أوليسيه
ق 81 كاستيلو لوكيبا يسدد من بعيد ولكن بجوار القائم
ق 76 ديزير دو بدلا من أندري ضيوف في صفوف فرنسا
ق 75 رأسيتين متتاليتين من فرنسا الأولى من لاكازيت في العارضة والثانية من لويك باديه في القائم
ق 72 تسديدة من زيزو من بعيد تمر بجوار القائم
ق 64 رأسية من ماتيتا وحمزة علاء يتألق في إبعادها
ق 62 جوووووووول محمود صابر يسجل الأول
ق 60 لاكازيت يسدد من خطأ دفاعي ولكن بجوار القائم
استراحة
ق 40 لويك باديه يسدد بالرأس والكرة ترتطم بالقائم
ق 26 ميشيل أوليسيه يسدد ولكن بجوار القائم
ق 25 رأسية من عمر فايد ولكن بجوار القائم
ق 14 زيزو يسدد ولكن الحارس ريست يتصدى
ق 12 رأسية من ماتيتا تمر بجوار القائم
ق10 ميشيل أوليسيه يسدد ولكن الكرة ترتد من رأس حسام عبد المجيد
ق 4 أدريان تروفير يسدد وحمزة علاء يتصدى
ق 2 إبراهيم عادل يسدد الكرة الأولى خطيرة ولكن بجوار القائم
بداية المباراة