مباشر أولمبياد باريس - مصر (1)-(1) فرنسا.. تبديلان للفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر أمام فرنسا ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

تابع من هنا

--

ق 89 أحمد عاطف وبلال مظهر بدلا من كريم الدبيس وأسامة فيصل

ق 84 هدف آخر لفرنسا ولكن الكرة تجاوزت الخط

ق 83 هدف التعادل من جان فيليب ماتيتا بعد بينية من ميشيل أوليسيه

ق 81 كاستيلو لوكيبا يسدد من بعيد ولكن بجوار القائم

ق 76 ديزير دو بدلا من أندري ضيوف في صفوف فرنسا

ق 75 رأسيتين متتاليتين من فرنسا الأولى من لاكازيت في العارضة والثانية من لويك باديه في القائم

ق 72 تسديدة من زيزو من بعيد تمر بجوار القائم

ق 64 رأسية من ماتيتا وحمزة علاء يتألق في إبعادها

ق 62 جوووووووول محمود صابر يسجل الأول

ق 60 لاكازيت يسدد من خطأ دفاعي ولكن بجوار القائم

استراحة

ق 40 لويك باديه يسدد بالرأس والكرة ترتطم بالقائم

ق 26 ميشيل أوليسيه يسدد ولكن بجوار القائم

ق 25 رأسية من عمر فايد ولكن بجوار القائم

ق 14 زيزو يسدد ولكن الحارس ريست يتصدى

ق 12 رأسية من ماتيتا تمر بجوار القائم

ق10 ميشيل أوليسيه يسدد ولكن الكرة ترتد من رأس حسام عبد المجيد

ق 4 أدريان تروفير يسدد وحمزة علاء يتصدى

ق 2 إبراهيم عادل يسدد الكرة الأولى خطيرة ولكن بجوار القائم

بداية المباراة