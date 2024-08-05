مباشر أولمبياد باريس – المغرب (1)-(1) إسبانيا.. جووووول فيرمن والتعادل

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 18:43

كتب : FilGoal

أولمبياد باريس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب المغرب الأولمبي ضد إسبانيا في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

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ق 65: جووووول فيرمن والتعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف دون رد

ق 45+8: أوووه أليكس بينا يسدد بقوة والكرة تصطدم في القائم

ق 45+4: الثاني يضيع بتسديدة من إلياس بن صغيري

ق 36: جوووووول رحيمي والأول للمغرب من ركلة جزاء

ق 33: ركلة جزااااء للمغرب بعد خطأ ضد ريتشاردسون

ق 21: منير المحمدي يتصدى لفرصة خطيرة من فيرمين لوبيز

ق 14: إصابة الحكم وتبديله بالحكم الرابع

انطلاق المباراة

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