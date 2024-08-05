"أشعر بالتوتر قليلا لكن سعيد".. سان جيرمان يعلن التعاقد مع نيفيز
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 17:40
كتب : FilGoal
أعلن نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع جواو نيفيز لاعب بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
جواو نيفيز
النادي : باريس سان جيرمان
ووقع اللاعب البرتغالي على عقد حتى 2029.
Paris Saint-Germain is delighted to announce the signing of João Neves. ✍️
The 19-year-old midfielder has committed to the Club until 2029. 🔴🔵#WelcomeJoãoNeves
🔗: https://t.co/jPXkpeYl9b pic.twitter.com/wbdpDgPiOg— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 5, 2024
وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن نادي العاصمة الفرنسية دفع 60 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كمكافآت.
وكذلك انتقال ريناتو سانشيز إلى بنفيكا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.
وكان اللاعب البالغ من العمر 19 عاما لديه شرط جزائي يبلغ 120 مليون يورو.
وقال نيفيز للموقع الرسمي لسان جيرمان: "بصراحة، أنا متوتر قليلا ولكن سعيد في نفس الوقت، أتمنى أن يعجب بي مشجعو باريس سان جيرمان".
وأنهى "على الرغم من أنني لاعب شاب، لكن أعتقد أنني ناضج، أحب كرة القدم والتمريرات القصيرة والسريعة مع الأفكار الجيدة وراءها، أعتقد أن هذا هو أسلوب اللعب الذي يبحث عنه باريس سان جيرمان، ولهذا السبب أنا هنا".
وخاض نيفيز 75 مباراة مع بنفيكا سجل 4 وسجل 3 وتوج بلقبي الدوري والسوبر.
كما فاز مع شباب بنفيكا بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب في 2021-22 وكأس إنتركونتيننتال للشباب في 2022.