مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية 5 أغسطس.. منتخب تنس الطاولة يودع

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 10:42

كتب : محمد سمير

بعثة مصر - حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم 5 أغسطس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

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الغطس

ملك توفيق تنهي منافسات الغطس لـ 10 متر منصة ثابتة في المركز 28 وقبل الأخير بإجمالي 193.75 نقطة.

ملك توفيق تنهي المحاولة الرابعة في المركز 28 برصيد 163.30 نقطة.

ملك تحقق 40.50 نقطة في المحاولة الثالثة وتحافظ على مركزها الـ 27 متفوقة على لاعبتي أيرلندا والدومنيكان بإجمالي 127.30 نقطة.

ملك توفيق تتقدم مركزا بعد المحاولة الثانية برصيد 46.20 نقطة بإجمالي (86.80 نقطة)

ملك تنهي المحاولة الأولى في المركز 28 برصيد 40.60 نقطة

انطلاق المنافسات.. ويتأهل أول 18 لاعبة لنصف النهائي

ملك توفيق - تصفيات 10م منصة ثابتة

تنس طاولة

منتخب رجال تنس الطاولة يودع منافسات الفرق من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام تايوان 3-0

الخسارة 3-1.

التعادل 1-1

المباراة الثالثة: يوسف عبد العزيز × جوي كاو

خسارة محمد البيلي 3-0

المباراة الثانية: محمد البيلي × جو لين

خسارة الزوجي المصري 3-2 بعد حسم ثنائي تايوان الشوط الفاصل 11-8

التعادل 2-2 واللجوء لشوط فاصل

2-0 في الأشواط لصالح منتخب مصر

المباراة الأولى (زوجي): خالد عصر / يوسف عبد العزيز × ثنائي تايوان

انطلاق المباراة.. تقام من 3 مباريات والمنتخب الفائز بمباراتين يتأهل لربع النهائي

مصر × تايوان - ثمن نهائي فرق الرجال

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مصر × الصين - ثمن نهائي فرق السيدات (4 عصرا)

المصارعة

مؤمن ربيع × الصيني ساو ليجو (المصنف الثاني) - وزن 60 كجم ثمن النهائي (4:28 عصرا)

عبد اللطيف منيع (المصنف الثاني) × التركي حمزة بقير - وزن 130 كجم ثمن النهائي (4:49 عصرا)

سباحة توقيعية

منافسات الفرق - الروتين التقني (8:30 مساء)

كرة قدم

مصر × فرنسا - نصف النهائي (10 مساء)

أولمبياد باريس الغطس تنس طاولة المصارعة
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