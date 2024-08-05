مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية 5 أغسطس.. خسارة منيع وانتظار فرصة الترضية

تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم 5 أغسطس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

المصارعة

نهاية الفترة الثانية بخسارة عبد اللطيف منيع 1-2 في انتظار فرصة الترضية حال تأهل التشيلي للنهائي (نصف النهائي الساعة 10 مساء) (التفاصيل من هنا)

نهاية الفترة الأولى ولا يزال التقدم 1-0

تقدم منيع 1-0

انطلاق المباراة

ربع النهائي - عبد اللطيف منيع × التشيلي ياسماني فيرنانديز

نهاية المبارااااااااة بتأهل عبد اللطيف منيع إلى ربع النهائي عقب الفوز 3-1

نهاية الفترة الأولى 1-0 لعبد اللطيف منيع

انطلاق المباراة

عبد اللطيف منيع (المصنف الثاني) × التركي حمزة بقير (بطل العالم للشباب) - وزن 130 كجم ثمن النهائي

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خسارة مؤمن ربيع أمام المصنف الثاني عالميا بنتيجة 6-2 (التفاصيل من هنا)

ينتظر مؤمن ربيع منافسات الترضية حال وصول اللاعب الصيني إلى النهائي

نهاية الفترة الأولى بتقدم مؤمن ربيع

تقدم مؤمن ربيع 2-1

انطلاق المباراة

مؤمن ربيع × الصيني ساو ليجو (المصنف الثاني) - وزن 60 كجم ثمن النهائي

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تنس طاولة

خسارة هنا جودة 3-0 وتأهل الصين إلى ربع النهائي (التفاصيل من هنا)

المباراة الثالثة: هنا جودة

خسارة دينا مشرف 3-1 في المباراة الثانية

المباراة الثانية: دينا مشرف - فردي

خسارة زوجي السيدات المصري 3-0

المباراة الأولى (زوجي): هنا جودة - مريم الهضيبي

انطلاق المباراة

مصر × الصين - ثمن نهائي فرق السيدات

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منتخب رجال تنس الطاولة يودع منافسات الفرق من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام تايوان 3-0 (التفاصيل من هنا)

الخسارة 3-1.

التعادل 1-1

المباراة الثالثة: يوسف عبد العزيز × جوي كاو

خسارة محمد البيلي 3-0

المباراة الثانية: محمد البيلي × جو لين

خسارة الزوجي المصري 3-2 بعد حسم ثنائي تايوان الشوط الفاصل 11-8

التعادل 2-2 واللجوء لشوط فاصل

2-0 في الأشواط لصالح منتخب مصر

المباراة الأولى (زوجي): خالد عصر / يوسف عبد العزيز × ثنائي تايوان

انطلاق المباراة.. تقام من 3 مباريات والمنتخب الفائز بمباراتين يتأهل لربع النهائي

مصر × تايوان - ثمن نهائي فرق الرجال

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الغطس

ملك توفيق تنهي منافسات الغطس لـ 10 متر منصة ثابتة في المركز 28 وقبل الأخير بإجمالي 193.75 نقطة. (التفاصيل من هنا)

ملك توفيق تنهي المحاولة الرابعة في المركز 28 برصيد 163.30 نقطة.

ملك تحقق 40.50 نقطة في المحاولة الثالثة وتحافظ على مركزها الـ 27 متفوقة على لاعبتي أيرلندا والدومنيكان بإجمالي 127.30 نقطة.

ملك توفيق تتقدم مركزا بعد المحاولة الثانية برصيد 46.20 نقطة بإجمالي (86.80 نقطة)

ملك تنهي المحاولة الأولى في المركز 28 برصيد 40.60 نقطة

انطلاق المنافسات.. ويتأهل أول 18 لاعبة لنصف النهائي

ملك توفيق - تصفيات 10م منصة ثابتة

سباحة توقيعية

منافسات الفرق - الروتين التقني (8:30 مساء)

كرة قدم

مصر × فرنسا - نصف النهائي (10 مساء)