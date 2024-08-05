يورشيتش: أرى أشياءً غريبة هنا لم أمر بها في مسيرتي من قبل

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 00:30

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورتشيتش

أبدى كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لـ بيراميدز استيائه من تلاحم المواسم في ظل ضغط المباريات الذي يتعرض له فريقه.

وانتصر بيراميدز على زد بنتيجة 2-1 ليؤجل حسم الأهلي للقب الدوري للمرة الـ 44 في تاريخه. (طالع التفاصيل)

وقال الكرواتي المدير الفني لـ بيراميدز عبر أون تايم سبورتس 2: " الفوز مهم بالنسبة لنا في هذا الوقت بعد فترة عصيبة مررنا بها، أهنئ اللاعبين على تقديم أداء جيد وحصد 3 نقاط مهمة".

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وأضاف "لا أريد الحديث عن النتائج السلبية بل أريد الحديث عن الكثير من الإحباط بعد المباريات الأخيرة، أريد الحديث عن شيء لا علاقة له بكرة القدم لكن لن أقول ذلك، الأمر يتعلق بتحفيز اللاعبين وهم يفعلون ذلك بشكل جيد وأنا فخور بهم".

وعن التفكير في الموسم المقبل أجاب قائلا: "أرى أشياءً غريبة لم أمر بها في مسيرتي من قبل سواء كلاعب أو كمدرب".

وأضاف "سنخوض مباراة الكأس يوم 8 أغسطس ثم مباراتين في الدوري يومي 11 و14، وفي 18 و25 أغسطس سنلعب تمهيدي دوري الأبطال، وبينهما سنخوض مباراة في الكأس وربما نصل لمباراة إضافية، ولدينا مباراة أخرى في منتصف سبتمبر".

وتابع "ليس هناك وقت لإراحة اللاعبين أو التحضير لأي شيء، سأكون كاذبا إذا قلت إننا سنكون في حالة جيدة الموسم المقبل".

وأتم "من يفكر هنا في مصر في اللاعبين والمدربين وكرة القدم، لم أر هذا الموقف في حياتي".

وسجل رمضان صبحي ومروان حمدي ثنائية بيراميدز، بينما أحرز مصطفى عبد الرؤوف زيكو هدف زد الوحيد.

ولأول مرة يسجل رمضان صبحي منذ العودة من الإيقاف، إذ تأتي المرة الأخيرة التي أحرز فيها ضد الإسماعيلي في الجولة 24.

وأجل بيراميدز موعد حسم تتويج الأهلي لبطولة الدوري، إذ يحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة فقط من الـ4 مباريات القادمين.

كرونوسلاف يورشيتش بيراميدز الدوري المصري
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