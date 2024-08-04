انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) زد.. جووول مروان حمدي
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 20:58
كتب : FilGoal
يلتقي زد مع بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 29 للدوري المصري.
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ق 86 جوووول تقدم بيراميدز من مروان حمدي
ق 50 جووول التعادل برأسية من مصطفى عبد الرؤوف زيكو
استراحة
ق 45+2 جووول أول من ركلة الجزاء سجله رمضان صبحي
ق 45 ركلة جزاء لبيراميدز
بداية المباراة
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