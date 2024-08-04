انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) زد.. جووول مروان حمدي

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 20:58

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف أحمد سامي - الأهلي - بيراميدز

يلتقي زد مع بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 29 للدوري المصري.

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ق 86 جوووول تقدم بيراميدز من مروان حمدي

ق 50 جووول التعادل برأسية من مصطفى عبد الرؤوف زيكو

استراحة

ق 45+2 جووول أول من ركلة الجزاء سجله رمضان صبحي

ق 45 ركلة جزاء لبيراميدز

بداية المباراة

بيراميدز
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