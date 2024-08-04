مباشر الدوري المصري – الأهلي (1)-(0) المقاولون.. جووووول وسام والأول
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 20:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري المصري.
ـــــــــــــــــــــ
ق 14: جووووول وسام أبو علي والأول
ق 14: تسديدة من رضا سليم
ق 10: تسديدة قوية من إمام بالقدم اليسرى
ق 8: فرصة الاول تضيع بعدما أبعدها الدفاع من أمام وسام
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) زد.. محاولات البداية تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود المحاولة الأخيرة لمد صراع اللقب أمام زد تشكيل زد – ديلسون في الهجوم ضد بيرامديز بعد تألقه أمام مودرن سبورت تشكيل المقاولون - محمد عنتر يقود الهجوم ضد الأهلي تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام المقاولون.. ولا تغييرات أخرى عُرض على الزمالك مسبقا.. لافيينا يوافق على بيع خالد عبد الشافي إلى البنك الأهلي البنك الأهلي يجدد تعاقده مع إسحاق يعقوب مصدر مقرب من الجزيري لـ في الجول: الزمالك فاوض وكيل اللاعب لتمديد تعاقده