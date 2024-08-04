مباشر الدوري المصري – الأهلي (1)-(0) المقاولون.. جووووول وسام والأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري المصري.

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ق 14: جووووول وسام أبو علي والأول

ق 14: تسديدة من رضا سليم

ق 10: تسديدة قوية من إمام بالقدم اليسرى

ق 8: فرصة الاول تضيع بعدما أبعدها الدفاع من أمام وسام

انطلاق المباراة