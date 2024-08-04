انتهت الدوري المصري – الأهلي (4)-(0) المقاولون.. نهاية المباراة بفوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 80: نزول محمد عبد الله بدلا من أكرم توفيق

ق 76: جووووووووول الرابع بيرسي تاو

ق 72: نزول 4 لاعبين دفعة واحدة أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح وبيرسي تاو وعمر كمال بدلا من محمد هاني ورضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي

ق 65: جووووووووول وسام والثالث

نهاية الشوط الاول بتقدم الأهلي بهدفين

ق 42: مروان عطية يهدر الثالث

ق 35: جووووول وسام والثاني

ق 14: جووووول وسام أبو علي والأول

ق 14: تسديدة من رضا سليم

ق 10: تسديدة قوية من إمام بالقدم اليسرى

ق 8: فرصة الاول تضيع بعدما أبعدها الدفاع من أمام وسام

انطلاق المباراة