انتهت الدوري المصري – الأهلي (4)-(0) المقاولون.. نهاية المباراة بفوز الأحمر
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 20:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي
ق 80: نزول محمد عبد الله بدلا من أكرم توفيق
ق 76: جووووووووول الرابع بيرسي تاو
ق 72: نزول 4 لاعبين دفعة واحدة أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح وبيرسي تاو وعمر كمال بدلا من محمد هاني ورضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي
ق 65: جووووووووول وسام والثالث
نهاية الشوط الاول بتقدم الأهلي بهدفين
ق 42: مروان عطية يهدر الثالث
ق 35: جووووول وسام والثاني
ق 14: جووووول وسام أبو علي والأول
ق 14: تسديدة من رضا سليم
ق 10: تسديدة قوية من إمام بالقدم اليسرى
ق 8: فرصة الاول تضيع بعدما أبعدها الدفاع من أمام وسام
انطلاق المباراة
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