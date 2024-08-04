مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية 4 أغسطس.. الفارق يتسع قبل الجولة الأخيرة

أولمبياد باريس - يد.. أحمد عادل: نتمنى تجنب مواجهة الدنمارك في نصف النهائي

أولمبياد باريس - دودو يتحدث عن عودة من إصابة الرباط الصليبي.. وموقف منتخب اليد

أولمبياد باريس - هنداوي: أسعى لتقديم أقصى ما لدي.. ونريد أن نكون على قدر المسؤولية

أولمبياد باريس - سيف الدرع: ربما شعرنا بالاطمئنان ضد الأرجنتين.. وسر العودة

أولمبياد باريس - بكار: لا يهم من المنافس المقبل.. والسبب في التأخر أمام الأرجنتين

أولمبياد باريس - منتخب مصر يخسر من أمريكا في ربع نهائي منافسات الشيش

أولمبياد باريس - منتخب اليد إلى الوصافة مؤقتا بفوز عريض على الأرجنتين

انتهت أولمبياد باريس - مصر (34)-(27) الأرجنتين.. فوز جديد للفراعنة