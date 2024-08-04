مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية 4 أغسطس.. الفارق يتسع قبل الجولة الأخيرة
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 10:36
كتب : محمد سمير
تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم 4 أغسطس 2024.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.
ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:
الرماية
عمر خالد ينهي المرحلة الأولى في المركز 17 بعد تحقيق 288 نقطة.
يتأهل أول ستة لاعبين فقط إلى النهائي.
انطلاق منافسات الرماية
عمر خالد - تصفيات 25م مسدس ضغط
أمير أبو شقة - اليوم الثاني من تصفيات سكيت
السلاح
مصر × أمريكا - ربع نهائي فرق رجال الشيش (12:50 ظهرا)
نهاية الفترة الأولى 5-3 لصالح مصر.
نهاية الفترة الثانية بقدم مصر 10-5.
نهاية الفترة الثالثة بتقدم أمريكا 15-13.
نهاية الفترة الرابعة 20-19 لمصر.
نهاية الفترة الخامسة بتقدم مصر 23-22.
نهاية الفترة السادسة بتقدم أمريكا 26-24.
نهاية الفترة السابعة بتقدم أمريكا بنتيجة 35-32.
نهاية الفترة الثامنة بتقدم أمريكا 40-32.
بداية المباراة
الشراع
علي بدوي - سباق 7 و8 (1:05 ظهرا)
خلود منسي - سباق 7 و8 (3:35 عصرا)
كرة يد
مصر × الأرجنتين - ختام دور المجموعات (12 ظهرا)