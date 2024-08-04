مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية 4 أغسطس.. الفارق يتسع قبل الجولة الأخيرة

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 10:36

كتب : محمد سمير

عبد الرحمن طلبة - سلاح الشيش

تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم 4 أغسطس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

الرماية

عمر خالد ينهي المرحلة الأولى في المركز 17 بعد تحقيق 288 نقطة.

يتأهل أول ستة لاعبين فقط إلى النهائي.

انطلاق منافسات الرماية

عمر خالد - تصفيات 25م مسدس ضغط

أمير أبو شقة - اليوم الثاني من تصفيات سكيت

السلاح

مصر × أمريكا - ربع نهائي فرق رجال الشيش (12:50 ظهرا)

نهاية الفترة الأولى 5-3 لصالح مصر.

نهاية الفترة الثانية بقدم مصر 10-5.

نهاية الفترة الثالثة بتقدم أمريكا 15-13.

نهاية الفترة الرابعة 20-19 لمصر.

نهاية الفترة الخامسة بتقدم مصر 23-22.

نهاية الفترة السادسة بتقدم أمريكا 26-24.

نهاية الفترة السابعة بتقدم أمريكا بنتيجة 35-32.

نهاية الفترة الثامنة بتقدم أمريكا 40-32.

بداية المباراة

الشراع

علي بدوي - سباق 7 و8 (1:05 ظهرا)

خلود منسي - سباق 7 و8 (3:35 عصرا)

كرة يد

مصر × الأرجنتين - ختام دور المجموعات (12 ظهرا)

أولمبياد باريس سلاح الشيش كرة يد الرماية
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