تشكيل الكلاسيكو - فينيسيوس ورودريجو على الدكة.. وخط وسط كتالوني ناشئ

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 01:36

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - ليفاندوفسكي

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو الودي المقام على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض هانزي فليك مدرب برشلونة الجديد الكلاسيكو الأول له، ليس الرسمي بالطبع.

ويتواجد فينيسيوس جونيور ورودريجو على مقاعد بدلاء ريال مدريد.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - فران جارسيا

خط الوسط: ماريو مارتين - لوكا مودريتش - داني سيبايوس

خط الهجوم: أردا جولير - إندريك - براهيم دياز

فيما جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: أليكس فالي أندرياس كريستنسن - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك بيرنال - مارك كاسادو - أوناي هيرنانديز

خط الهجوم: باو فيكتور - روبرت ليفاندوفسكي - بابلو توري

ولعب برشلونة مباراتين وديتين حتى الآن، حيث فاز على أولوت 1-0 قبل بداية الجولة الأمريكية، ثم فاز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

أما ريال مدريد فقد لعب ودية أولى ضد ميلان في الولايات المتحدة، وخسرها 1-0.

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