مران الزمالك - راحة لنبيل عماد.. وتعليمات خاصة لشيكابالا

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 01:34

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - دريمز - شيكابالا

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة إنبي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه جوميز التحية للاعبين على المجهود المبذول في لقاء الجونة الأخير في بطولة الدوري، الذي حسمه الفريق لصالحه بهدف دون رد.

وأشاد المدير الفني بالروح والإصرار لدى اللاعبين في تقديم الأفضل، في ظل ضغط المباريات المتواصل خلال الفترة الأخيرة.

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وطالب جوميز اللاعبين بمواصلة أداء التدريبات بقوة وتركيز، لاستمرار الانتصارات خلال اللقاءات القادمة.

وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية التي حدثت في لقاء الجونة.

ومنح الجهاز الفني راحة لنبيل عماد لاعب الوسط بسبب معاناته من الإصابة بالكتف، والتي تعرض لها في لقاء الجونة الأخير ببطولة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الطبي للفريق برئاسة محمد أسامة برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل.

وأدى عبد الله السعيد تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الألعاب البدنية وفقا لبرنامج خاص وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعب.

كما عقد جوميز جلسة مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض، منحه خلالها بعض التعليمات الفنية الخاصة، بالإضافة إلى بعض المهام الخططية المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

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