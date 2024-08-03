مباشر أولمبياد باريس - محيلبة وأميرة أبو شقة في الرماية.. غياب مروان القماش للإصابة

السبت، 03 أغسطس 2024 - 10:11

كتب : FilGoal

عزمي محيلبة - الرماية

يشهد اليوم السبت الموافق 3 أغسطس منافسات للبعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024.

الرماية

10 صباحا (الرماية) أميرة أبو شقة - تصفيات سكيت للسيدات

أميرة حصلت على 20 نقطة من محاولتها الأولى.

10 صباحا (الرماية) عزمي محيلبة وإبراهيم عمر - (تصفيات سكيت للرجال).

يقع عزمي محيلبة في المركز الـ 15 بعد نهاية اليوم الأول من التصفيات، بينما يحتل عمر هشام المركز 30

عزمي محيلبة حصل على 25 نقطة في المحاولة الرابعة.

عمر هشام حصل على 22 نقطة في المحاولة الرابعة.

سباحة

12:30 ظهرا مروان القماش في منافسات 1500م حرة – تصفيات

عدم مشاركة مروان القماش في السباق بسبب إصابته في الكتف.

شراع

1:05 ظهرا خلود منسي في منافسات قوارب الليزر سيدات

1:20 ظهرا علي بدوي في منافسات قوارب الليزر رجال

أولمبياد باريس 2024 مصر
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