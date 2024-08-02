أولمبياد باريس - تعرف على 6 لاعبين مهددين بالغياب عن منتخب مصر في مباراة الميدالية

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 23:41

كتب : FilGoal

زيززو يتحسر على ضياع أحد فرص مصر ضد باراجواي

تألق غير عادي، قاد الفراعنة إلى إنجاز غير مسبوق وتأهل تاريخي إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم لأولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي تأهل إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس على حساب باراجواي بركلات الترجيح.

وحصل لاعبو منتخب مصر على 3 إنذارات خلال لقاء باراجواي، ليضافون إلى ثلاثة لاعبين آخرين يملكون إنذارات في دور المجموعات.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - الدبيس: لعبنا حتى آخر دقيقة كعادة المصريين مصطفى سعد: سنقاتل لتحقيق المزيد في أولمبياد باريس أمجاد يا عرب.. مصر "تقتل" باراجواي وتكتب تأهلا تاريخيا لنصف نهائي الأولمبياد أولمبياد باريس - الثنائي مصطفى ومجدي يودع منافسات رمي الجلة

وبذلك، سيخوض منتخب مصر مباراة نصف النهائي مكتمل الصفوف بلا غيابات، حيث ضمن المنافسة على إحدى الميداليات الثلاث أيا كانت النتيجة في المباراة التالية.

من جهة أخرى، سيكون هناك 6 لاعبين مهددين من منتخب مصر بالغياب عن المباراة الختامية للمشاركة المصرية في منافسات كرة القدم بحالة التحصل على إنذار ثان.

اللاعبون هم

أحمد نبيل "كوكا"

أحمد مصطفى "زيزو"

أحمد عاطف "قطة"

أحمد عيد

محمد شحاتة

بلال مظهر

ولأول مرة يتأهل منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد منذ 60 عاما عندما حل في المركز الرابع في نسخة 1964.

وستكون تلك المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد بعد 1928 و1964.

ولأول مرة سيتواجد فريقان عرب في نصف نهائي الأولمبياد بعدما تأهل منتخب مصر والمغرب للمربع الذهبي.

وسيلتقي منتخب مصر مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وفرنسا في نصف النهائي على استاد ليون في العاشرة مساءً.

وخاض محمد النني ثامن مبارياته في أولمبياد باريس معادلا أحمد حجازي كأكثر لاعب مصري مشاركة في الأولمبياد.

مصر منتخب مصر الأولمبي أولمبياد باريس
نرشح لكم
أولمبياد باريس - ميكالي: هذا سر نجاح المنتخب الأولمبي.. وسنواصل الحلم أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي أولمبياد باريس - إلى نهائي التنس.. دجوكوفيتش يجتاز موسيتي ويضرب موعدا ناريا مع ألكاراز أولمبياد باريس – يد.. الكشف عن جديد حالة مهاب سعيد بعد إصابته أولمبياد باريس – يد.. سند: تعلمنا من درس فرنسا.. وإصابة مهاب بسيطة أولمبياد باريس يد – باستور: نعاني بدنيا بعد 4 مباريات صعبة.. وأؤمن دائما باللاعبين المصريين أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر السبت 3 أغسطس أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم السابع لـ البعثة المصرية
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - ميكالي: هذا سر نجاح المنتخب الأولمبي.. وسنواصل الحلم 5 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 11 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - إلى نهائي التنس.. دجوكوفيتش يجتاز موسيتي ويضرب موعدا ناريا مع ألكاراز 27 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – يد.. الكشف عن جديد حالة مهاب سعيد بعد إصابته 29 دقيقة | باريس 2024
صراع المركز الثالث - الزمالك يقترب ويهدد المصري.. زد يطارد من بعيد 33 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس – يد.. سند: تعلمنا من درس فرنسا.. وإصابة مهاب بسيطة 42 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس يد – باستور: نعاني بدنيا بعد 4 مباريات صعبة.. وأؤمن دائما باللاعبين المصريين 59 دقيقة | باريس 2024
مؤتمر علاء عبد العال - هل لنا ركلة جزاء أمام الزمالك؟ المهم هو معاملة كل الفرق بالمثل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ