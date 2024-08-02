أولمبياد باريس - تعرف على 6 لاعبين مهددين بالغياب عن منتخب مصر في مباراة الميدالية

تألق غير عادي، قاد الفراعنة إلى إنجاز غير مسبوق وتأهل تاريخي إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم لأولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي تأهل إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس على حساب باراجواي بركلات الترجيح.

وحصل لاعبو منتخب مصر على 3 إنذارات خلال لقاء باراجواي، ليضافون إلى ثلاثة لاعبين آخرين يملكون إنذارات في دور المجموعات.

وبذلك، سيخوض منتخب مصر مباراة نصف النهائي مكتمل الصفوف بلا غيابات، حيث ضمن المنافسة على إحدى الميداليات الثلاث أيا كانت النتيجة في المباراة التالية.

من جهة أخرى، سيكون هناك 6 لاعبين مهددين من منتخب مصر بالغياب عن المباراة الختامية للمشاركة المصرية في منافسات كرة القدم بحالة التحصل على إنذار ثان.

اللاعبون هم

أحمد نبيل "كوكا"

أحمد مصطفى "زيزو"

أحمد عاطف "قطة"

أحمد عيد

محمد شحاتة

بلال مظهر

video:1

ولأول مرة يتأهل منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد منذ 60 عاما عندما حل في المركز الرابع في نسخة 1964.

وستكون تلك المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد بعد 1928 و1964.

ولأول مرة سيتواجد فريقان عرب في نصف نهائي الأولمبياد بعدما تأهل منتخب مصر والمغرب للمربع الذهبي.

وسيلتقي منتخب مصر مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وفرنسا في نصف النهائي على استاد ليون في العاشرة مساءً.

وخاض محمد النني ثامن مبارياته في أولمبياد باريس معادلا أحمد حجازي كأكثر لاعب مصري مشاركة في الأولمبياد.