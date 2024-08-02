انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والجونة في الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

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ق 86 العارضة تمنع التعادل.. رأسية خطيرة ترتد من عارضة محمود الشناوي

ق 78 يوسف أوباما وناصر منسي وحازم أسامة بدلا من ناصر ماهر وسيد عبد الله وسيف الجزيري

ق 76 سيد عبد الله يهدر انفراد بتسديدة ضعيفة بين يدي صبحي سليمان

ق 73 جبريل شيكودي ومازن ياسر بدلا من فرانك إيتوجا وأيمن سعد "موكا"

ق 71 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الجونة على رأس أحمد شوشة الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

ق 62 محمد السيد بدلا من سيف جعفر

ق 57 تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق ناصر ماهر تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

استراحة

ق 32 محمد الشناوي يتصدى للركلة الحرة التي سددها صبري رحيل

ق 31 الهدف يلغى.. ركلة حرة للجونة في بداية اللعبة على حدود منطقة الزمالك

ق 29 الحكم يراجع تقنية الفيديو.. الجونة يطالب بركلة جزاء في بداية لعبة هدف الزمالك

ق 26 جووول سيف الجزيري يراوغ الحارس ويسجل بعد تمريرة من سيد عبد الله

ق 15 جووول حمزة المثلوثي يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء على يسار صبحي سليمان

ق 13 ركلة جزاء للزمالك بعد سقوط مصطفى شلبي إثر تدخل من محمد الدغيمي

ق 10 تسديدة خطيرة من مصطفى شلبي ترتطم بالدفاع

ق 9 سيف جعفر يتلقى عرضية عمر جابر ويسدد كرة خطيرة يتصدى لها صبحي سليمان

ق 6 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق سيف فاروق جعفر لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة