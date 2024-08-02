مباشر أولمبياد باريس - مصر (0)-(0) باراجواي.. حمزة يتألللق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد باراجواي، في ربع نهائي منافسات كرة القدم لأولمبياد باريس 2024.

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ق. 54 تصويييييبة من النني فوق المرمى.

ق. 53 حمزة علاء يتألللق.. بينية إلى مارسيلو بيريز الذي سدد بقوة وتصدى لها حمزة علاء إلى ركنية.

ق. 46 انطلااااقة رائعة من زيزو ثم عرضية أرضية مرت أمام إبراهيم عادل الذي حاول تسجيلها في الشباك الخالية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+1 مرتدة إلى باراجواي عن طريق مارسيلو بيريز وتصويبة تصدى لها حمزة علاء إلى ركنية.

ق. 45 أوووه عرضية من محمد شحاتة ورأسية محمود صابر تصدى لها الحارس روبيرتو فيرنانديز.

ق. 43 تصويبة جديدة من إنسيسو بجانب المرمى.

ق. 38 تدخل قوي على قدم كوكا ومخالفة في وسط الملعب واعتراضات من ميكالي بسبب الخشونة.

ق. 35 تصويبة من جوليو إنسيسو فوق المرمى.

ق. 33 عرضية من أسامة فيصل حاول إبراهيم عادل تسديدها على الطائر لكن مرت من أمامه.

المباراة تتوقف لشرب الماء، وأسامة فيصل يتلقى العلاج.

ق. 30 أوووه ماذا أهدرت يا محمود صابر! مجهود رائع من أسامة فيصل ثم عرضية أرضية تركها إبراهيم عادل إلى محمود صابر الذي استلم داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه لكن أنقذها الدفاع إلى ركنية.

ق. 28 دييجو جوميز يسدد المخالفة وحمزة علاء يتصدى بثبات.

ق. 27 مخالفة خطيرة لباراجواي على حدود منطقة الجزاء ضد أسامة فيصل.

ق. 23 تهديد أول بتصويبة من محمد شحاتة بجانب القائم.

ق. 20 عودة النني لأرض الملعب.

ق. 18 محمد النني يسقط على أرض الملعب ممسكا بالعضلة الخلفية.

ق. 7 الركنية قابلها دييجو جوميز برأسية فوق المرمى.

ق. 6 تمريرة بينية إلى أليكسيس كانتيرو الذي انفرد وكاد يسدد لكن حسام عبد المجيد تدخل أمامه في اللحظة الأخيرة.

بداية المباراة