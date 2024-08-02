مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة سلاح المبارزة.. وبداية منافسات رمي الجلة

يشهد اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس منافسات للبعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

الرماية - (طالع التفاصيل)

10 صباحا (الرماية) نور عباس - تصفيات 25م مسدس ضغط

نور عباس في المركز الـ19 وحصلت على 282 نقطة بعد مرور 3 جولات.

نور عباس تنهي التصفيات في المركز الـ34 من أصل 40 وتفشل في التأهل إلى النهائيات.

10:30 صباحا (الرماية) عزمي محيلبة وعمر هشام - تصفيات سكيت رجال

عزمي محيلبة حصل على 24 نقطة من أصل 25 في الجولة الأولى.

عمر هشام حصل على 22 نقطة من أصل 25 في الجولة الأولى.

عزمي محيلبة حصل على 25 نقطة من أصل 25 في الجولة الثانية.

عمر هشام حصل على 20 نقطة من أصل 25 نقطة في الجولة الثانية.

عزمي محيلبة حصل على 22 نقطة من أصل 25 في الجولة الثالثة.

عمر هشام حصل على 20 نقطة من أصل 25 في الجولة الثالثة.

يتبقى إقامة جولتين غدا السبت.

عزمي محيلبة ينهي اليوم الأول من منافسات تصفيات الرماية سكيت رجال في المركز الـ15 بعدما حقق 71 نقطة.

عمر هشام ينهي اليوم الأول من منافسات تصفيات الرماية سكيت رجال في المركز الـ30 بعدما حقق 62 نقطة.

يتأهل أصحاب أول ستة مراكز للمنافسة على الميداليات.

ويحتاج عزمي محيلبة من اللاعبين من المركز السادس حتى الـ14 إهدار 3 نقاط مع حصوله هو على 50 نقطة كاملة ليتأهل.

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ألعاب القوى

مصطفى الجمل يودع المنافسات ويفشل في التأهل للنهائيات بعدما حل في المركز الـ14 من أصل 16 لاعبا وحصل على بمتوسط رمي للمطرقة 70.09، ويتأهل أصحاب أول 12 مركز للنهائيات او حال الحصول على 77 مترا في نتيجة رمي المطرقة.

مصطفى الجمل قام بمحاولة ثالثة ناجحة في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 70.09 متر.

مصطفى الجمل قام بمحاولة ثانية ناجحة في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 68.65 مترا.

مصطفى الجمل قام بمحاولة أولى ناجحة في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 68.12 مترا.

11:10 صباحا (ألعاب القوى) مصطفى الجمل - تصفيات رمي المطرقة - (طالع التفاصيل)

9 مساء (ألعاب القوى) محمد مجدي ومصطفى عمرو - تصفيات رمي الجلة

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التجديف - (طالع التفاصيل)

11:18 صباحا (التجديف) عبد الخالق البنا - ترتيب المراكز من 19 إلى 24.

عبد الخالق البنا ينهي سباق التجديف الترتيبي في للمراكز 19 لـ24 في المركز الـ21 بزمن قدره 6 دقائق و58 ثانية و55 جزء من الثانية\

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الجمباز - (طالع التفاصيل)

1 ظهرا (الجمباز) ملك حمزة - تصفيات الترامبولين

ملك حمزة تحصل على تقييم 9.090 في المحاولة الأولى.

ملك حمزة تحصل على تقييم 9.650 في المحاولة الثانية وتحتل المركز الأخير وتودع المنافسات.

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الشراع - (طالع التفاصيل)

خلود منسي تنهي السباق الأول في المركز 39 من أصل 43 لاعبة.

خلود منسي تنهي السباق الثاني في المركز 36 من أصل 43 لاعبة.

خلود منسي تنهي السباق الثالث في المركز 31 من أصل 43 لاعبة.

1:15 ظهرا (الشراع) خلود منسي - السباق 3 و4 لقارب الليزر

علي بدوي ينهي السباق الثالث في المركز الـ 38 من أصل 43.

علي بدوي ينهي السابق الرابع في المركز الـ 36 من أصل 42.

4:35 عصرا (الشراع) علي بدوي - السباق 3 و4 لقارب الليزر

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كرة طائرة - (طالع التفاصيل)

منتخب مصر يخسر بنتيجة 3-0.

2 ظهرا (كرة طائرة) مصر × البرازيل

فازت البرازيل بالأشواط بواقع 25-11 و25-13 و25-16.

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سلاح - (طالع التفاصيل)

منتخب مصر ينهي مشاركته في المركز الثامن بالخسارة من فنزويلا 41-35.

منتخب مصر يخسر من كازاخستان 36-21 في مباريات تحديد المراكز.

منتخب مصر يخسر من فرنسا 45-39 في ربع النهائي.

2:30 ظهرا (السلاح) مصر × فرنسا - ربع نهائي فرق رجال سلاح المبارزة

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كرة قدم

8 مساء (كرة قدم) مصر × باراجواي - ربع النهائي

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كرة يد

10 مساء (كرة يد) مصر × النرويج