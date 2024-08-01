انتهت في الدوري المصري - سموحة (1)-(0) المصري

سباق التتويج - الأحد أو الخميس.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم الدوري المصري

الأعلى انتصارا على التوالي.. كولر يحطم رقم جوزيه ويطارد السلسلة الأطول في التاريخ

الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون والقنوات الناقلة

وسام يقود كولر لكسر رقم جوزيه ويقرب الأهلي من اللقب بالفوز على البنك

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