مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(0) المصري.. دقائق أخيرة

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 21:02

كتب : FilGoal

المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وسموحة في الجولة 32 من الدوري.

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ق 45 إنقاذ رائع من جاد لرأسية حسام حسن

بداية المباراة

المصري الدوري المصري سموحة
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