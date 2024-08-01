مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(0) المصري.. دقائق أخيرة
الخميس، 01 أغسطس 2024 - 21:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وسموحة في الجولة 32 من الدوري.
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ق 45 إنقاذ رائع من جاد لرأسية حسام حسن
بداية المباراة
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