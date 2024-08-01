مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(0) المصري.. دقائق أخيرة

وسام أبو علي ينفرد بالصدارة.. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري المصري

لا يتوقف.. وسام أبو علي يسجل من ركلة ثابتة مجددا ويتقدم لـ الأهلي ضد البنك

انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) البنك.. رقم قياسي

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