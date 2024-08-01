انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) البنك.. رقم قياسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 برصيد 34 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انتهت

ق 90+3: تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق 90+1: جووول التعااادل برأسية كريم بامبو

ق 67: عمر كمال كاد أن يسجل بتسديدة من لمسة واحدة بعد كرة طولية لكن كرته مرت بعيدة

ق 66: مشاركة كريم وليد وعمر كمال بدلا من حسين الشحات وأكرم

ق 61: تسديدة قوية من محمد هلال يبعدها الشناوي لركنية.

ق 60: بطاقة صفراء لرضا سليم بعد عرقلة لاعب البنك خلال مرتدة سريعة

ق 57: أكرم توفيق يسدد كرة تعلو العارضة بعد عرضية مروان عطية

ق 55: وسام أبو علي يهدر فرصة الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من حسين الشحات

ق 51: بطاقة صفراء لأحمد مدبولي

ق 49: بطاقة صفراء لرامي ربيعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

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ق 9: جووول وسام أبو علي يسجل من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة

بداية اللقاء