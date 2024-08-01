مباشر الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) سيراميكا.. بداية الشوط الثاني وجووول
الخميس، 01 أغسطس 2024 - 17:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 32 من الدوري المصري.
ويحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 44 نقطة من 31 مباراة.
فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 17 برصيد 24 نقطة من 30 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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ق 46: جووول يواكيم أوجيرا يسجل بتسديدة قوية بعد عرضية محمد سالم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: جووول أووول.. رأسية جون إيبوكا تسكن الشباك بعد عرضية القرموطي
ق 28: الفيديو يلغي الهدف
ق 27: جووول أووول، محمد سالم يتقدم لذئاب الجبل
بداية اللقاء
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