سلوت: لا استغرب ما قيل لي عن صلاح

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 12:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

أسهب أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد في الإشادة بنجمه محمد صلاح الذي يخوض فترة الإعداد للموسم الجديد في قمة لياقته البدنية.

وقاد صلاح فريقه للفوز وديا على أرسنال بنتيجة 2-1 في مباراة ودية جمعتهما بالولايات المتحدة، حين سجل هدفا رائعا.

وقال سلوت في تصريحات لقناة ليفربول: "نعم محمد صلاح نموذج يحتذى به للاعبين الأصغر سنا، لكنني أعتقد أنه كان كذلك لعدة سنوات ليس هذا الموسم فقط".

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وأضاف المدرب الهولندي "لقد عاد في قمة لياقته البدنية، ولكن مما قيل لي فهذا أمر طبيعي بالنسبة له. إنه دائما ما يعود لفترة الإعداد هكذا"

وتابع "إذا استخدمت صلاح فقط كمثال، فلن أكون منصفا بشأن اللاعبين الآخرين الأكبر سنا، لأنهم يتمتعون بلياقة بدنية جيدة أيضا".

ويرى أن "أحد الأشياء الإيجابية حتى الآن هو أن كل اللاعبين يتمتعون بلياقة بدنية جيدة، وليس لدينا أي إصابات على الإطلاق، لذلك نأمل أن نتمكن من الاستمرار على هذا النحو وأن ترتفع مستويات لياقتهم البدنية أكثر فأكثر".

وواصل "لقد شعرنا أمام أرسنال بمدى صعوبة اللعب ضد فريق يريد الضغط علينا بشدة، ونريد الضغط عليهم بشدة، لذا، يجب أن تكون في حالة بدنية جيدة للعب مباريات مثل هذه، ونحن نعمل على ذلك. نحن نسير في الاتجاه الصحيح".

وأتم "على الرغم من أنها مباراة ودية، غير أننا نريد الفوز دائما وهو ما تحقق، لكنني أكثر سعادة بالطريقة التي لعبنا بها".

وسجل صلاح الهدف الأول للحمر بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب.

وارتدى الدولي المصري شارة قيادة ليفربول، للمباراة الثالثة على التوالي في فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد صلاح لخوض موسمه الثامن بقميص ليفربول.

وانضم صلاح لصفوف الريدز في صيف 2017، وتألق في موسمه الأول ليفوز بجائزة الهداف برقم قياسي في ذلك الوقت للدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حيث سجل 32 هدفا.

وتوج صلاح مع ليفربول بعدة بطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020، بعد غياب 30 عاما للبطولة السالف ذكرها عن النادي.

ويلعب صلاح للمرة الأولى في ليفربول تحت قيادة مدرب آخر غير يورجن كلوب، الذي قاد الريدز منذ أكتوبر 2015 إلى نهاية الموسم الماضي.

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