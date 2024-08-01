مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. مباراة الطائرة الشاطئية

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 10:09

كتب : FilGoal

دعاء غباشي- مروة مجدي - طائرة شاطئية

يشهد اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس منافسات هادئة للبعثة المصرية تختتم بمواجهة تاريخية في انتظار عمر عصر بمنافسات تنس الطاولة.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

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كرة الطائرة الشاطئية

نهاية الشوط الأول لصالح إسبانيا 18-21

انطلاق المباراة

مصر (دعاء الغباشي - مروة مجدي) × إسبانيا - الجولة الثالثة من دور المجموعات

السلاح

مصر × إيطاليا - ربع نهائي سيدات سلاح الشيش (12:50 ظهرا)

القوس والسهم

يوسف طلبة - دور الـ 64

الشراع

علي بدوي - سباق الرجال (1:15 ظهرا)

خلود منسي - سباق السيدات (4:35 عصرا)

تنس الطاولة

عمر عصر × السويدي ترولس موريجارد (10 مساء)

أولمبياد باريس تنس طاولة عمر عصر
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