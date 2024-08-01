مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. مباراة الطائرة الشاطئية
الخميس، 01 أغسطس 2024 - 10:09
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس منافسات هادئة للبعثة المصرية تختتم بمواجهة تاريخية في انتظار عمر عصر بمنافسات تنس الطاولة.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية حتى 11 أغسطس.
ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:
كرة الطائرة الشاطئية
نهاية الشوط الأول لصالح إسبانيا 18-21
انطلاق المباراة
مصر (دعاء الغباشي - مروة مجدي) × إسبانيا - الجولة الثالثة من دور المجموعات
السلاح
مصر × إيطاليا - ربع نهائي سيدات سلاح الشيش (12:50 ظهرا)
القوس والسهم
يوسف طلبة - دور الـ 64
الشراع
علي بدوي - سباق الرجال (1:15 ظهرا)
خلود منسي - سباق السيدات (4:35 عصرا)
تنس الطاولة
عمر عصر × السويدي ترولس موريجارد (10 مساء)
نرشح لكم
بركات: أعرف لاعبي المنتخب الأولمبي جيدا وأثق بقدراتهم.. وطبيعي أن تكون الفرحة كبيرة أولمبياد باريس - حكم لقاء المغرب والأرجنتين المثير للجدل يقود مواجهة مصر وباراجواي أولمبياد باريس - عاصفة رعدية تؤجل انطلاق سباق المشي أولمبياد باريس - منافس مصر.. حل أزمة سفر منتخب باراجواي قبل 24 ساعة أولمبياد باريس - بدون نظارات مخصصة أو سدادادت للأذن.. لاعب تركي يحصل على فضية الرماية أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 1 أغسطس أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم الخامس لـ البعثة المصرية أولمبياد باريس - مجموعة مصر.. الدنمارك تتصدر بفوز كبير على الأرجنتين