مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. نهاية منافسات القوس والسهم وسيدات الشيش

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 10:09

كتب : FilGoal

سارة حسني - سلاح

يشهد اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس منافسات هادئة للبعثة المصرية تختتم بمواجهة تاريخية في انتظار عمر عصر بمنافسات تنس الطاولة.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

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