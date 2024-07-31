مباشر الدوري المصري - زد (2)-(2) مودرن سبورت.. جووول التعااادل

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 20:49

كتب : FilGoal

محمد سمير يحتفل بهدفه مع زد في شباك سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد مودرن سبورت في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع برصيد 50 نقطة فيما يحتل زد المركز السابع برصيد 44 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 79: جووول التعاااادل.. ديلسون كاموني يسجل الثاني لزد

ق 75: تسديدة قوية من زيزو تمر بجوار القائم بقليل

ق 59: جووول الثاااني.. إيبا يسجل هدف مودرن فيوتشر الثاني

ق 54: جووول التعااادل.. عبد الكبير الوادي يسجل التعادل لمودرن سبورت بعدما حوّل العرضية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول شادي حسين يسجل من ركلة حرة مباشرة في الشباك

ق 39: محمد حمدي يتألق ويتصدى لرأسية قوية من زيكو

ق 22: علي لطفي يتألق في التصدي لتسديدة إيبا

بداية اللقاء

زد مودرن سبورت الدوري المصري
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