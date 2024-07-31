انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 19:47

كتب : FilGoal

يحيى خالد - مصر – فرنسا – كرة يد – أولمبياد باريس 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وفرنسا التي تقام في ثالث جولات أولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب مصر في مباراته الأولى ضد المجر وخسر الثانية ضد الدنمارك.

أما منتخب فرنسا فخسر من الدنمارك والنرويج في أول جولتين.

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وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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نهاية المباراة بالتعادل 26-26.

ق58: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 26-25.

ق55: مصر تتقدم في النتيجة 25-23.

ق53: فرنسا تتعادل مجددا 23-23.

ق50: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 23-21.

ق45: منتخب مصر يعود للتقدم سريعا 21-20.

ق43: منتخب فرنسا يتقدم في النتيجة 20-19.

ق42: منتخب فرنسا يدرك التعادل 19-19.

ق40: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 18-17.

ق35: تقدم منتخب مصر في النتيجة 17-13.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر في النتيجة 15-11.

ق25: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 12-11.

ق20: منتخب مصر يحافظ على تقدمه بنتيجة 10-9.

ق15: منتخب مصر يتقدم في النتيجة لأول مرة 8-7.

ق10: منتخب مصر يدرك التعادل بنتيجة 5-5.

ق5: تقدم فرنسا 3-2.

انطلاق المباراة.

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