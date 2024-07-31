مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) إنبي.. الشوط الثاني
الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 17:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد إنبي في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ضغط من إنبي بدون فرص خطيرة.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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