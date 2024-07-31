مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) إنبي.. الشوط الثاني

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 17:31

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد إنبي في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ضغط من إنبي بدون فرص خطيرة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الاتحاد السكندري إنبي الدوري المصري
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