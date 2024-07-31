مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. نهاية سباق التجديف

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 10:07

كتب : FilGoal

مصر في أولمبياد باريس 2024

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وتواصل البعثة المصرية مشاركتها، حيث يشهد يوم الأربعاء مشاركات جديدة للسلاح ومنتخب مصر لكرة اليد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

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وسيكون يوم اليوم الأربعاء، هو خامس أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

ويستعرض لكم FilGoal.com كافة مواعيد ونتائج منافسات البعثة المصرية:

الرماية

إبراهيم كُريم - تصفيات 50م مسدس × 3 أوضاع

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ماجي عشماوي - استكمال تصفيات منافسات التراب

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التجديف

في منافسات الزوجي أنهى الثنائي أحمد خالد ومحمد قوطة مشواره في المركز الـ16 والأخير.

عبد الخالق البنا ينهي سباق نصف نهائي المراكز الترتيبية في المركز الرابع بزمن 7:02.76 لينتقل إلى الترتيب من المراكز 19 إلى 24.

منافسات المرحلة الترتيبية - عبد الخالق البنا في الفردي - أحمد خالد ومحمد قوطة في الزوجي.

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تنس الطاولة

دينا مشرف × اليابانية هينا هاياتا - دور الـ 32 (1 ظهرا)

عمر عصر - دور الـ 16 (4 عصرا)

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السلاح

مصر × فرنسا - ربع نهائي سلاح السابر (زياد السيسي - محمد عامر - أدهم معتز)

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القوس والسهم

جنى علي × الكورية نام سو هيون - دور الـ64 (4:15 عصرا)

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الملاكمة

عمر العوضي × الأوزبكي أسدخوجا مويدينخوجاييف - دور الـ 16 (5:18 مساء)

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