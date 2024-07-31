مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خروج منتخب سلاح السابر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وتواصل البعثة المصرية مشاركتها، حيث يشهد يوم الأربعاء مشاركات جديدة للسلاح ومنتخب مصر لكرة اليد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم اليوم الأربعاء، هو خامس أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

ويستعرض لكم FilGoal.com كافة مواعيد ونتائج منافسات البعثة المصرية:

السلاح

خسارة منتخب مصر أمام فرنسا 41-45 واللعب على المراكز الترتيبية من الخامس للثامن

نهاية الفترة الثامنة.. زياد السيسي يواصل التألق وينهي الفترة 40-39 لمصر

نهاية الفترة السابعة.. خسارة أدهم معتز بفارق نقطة وتقدم فرنسا 35-34

نهاية الفترة السادسة.. خسارة محمد عامر وتقدم فرنسا 30-27

نهاية الفترة الخامسة.. خسارة أدهم معتز وتقليص الفارق إلى 25-20 لمصر

نهاية الفترة الرابعة.. زياد السيسي يوسع الفارق لمصر 20-11

نهاية الفترة الثالثة.. أدهم معتز يزيد الفارق لمصر 15-9

نهاية الفترة الثانية.. محمد عامر يمنح التقدم لمصر 10-6

نهاية الفترة الأولى.. زياد السيسي يتقدم 5-1

انطلاق المباراة (الفوز من 45 نقطة بعد 9 جولات)

مصر × فرنسا - ربع نهائي سلاح السابر (زياد السيسي - محمد عامر - أدهم معتز)

=========================

الرماية

إبراهيم كُريم ينهي منافساته في المركز 41 من أصل 44 بعد تحقيق 576 نقطة ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز فقط إلى النهائي. (التفاصيل من هنا)

إبراهيم كُريم - تصفيات 50م مسدس × 3 أوضاع

----------------------------

وحققت ماجي عشماوي 110 طبقا من أصل 125.. ويتأهل أول 8 مراكز فقط إلى النهائي (مزيد من التفاصيل)

ماجي عشماوي تنهي منافسات التراب في رياضة الرماية بالمركز 27 من أصل 30

ماجي عشماوي - استكمال تصفيات منافسات التراب

====================================

التجديف

في منافسات الزوجي أنهى الثنائي أحمد خالد ومحمد قوطة مشواره في المركز الـ16 والأخير. (التفاصيل من هنا)

عبد الخالق البنا ينهي سباق نصف نهائي المراكز الترتيبية في المركز الرابع بزمن 7:02.76 لينتقل إلى الترتيب من المراكز 19 إلى 24.

منافسات المرحلة الترتيبية - عبد الخالق البنا في الفردي - أحمد خالد ومحمد قوطة في الزوجي.

=====================

تنس الطاولة

الأداء الجيد لا يكفي، ودينا مشرف تودع منافسات فردي السيدات (التفاصيل من هنا)

11-9 بطلة اليابان تحسم الشوط الرابع والمباراة

3-11 تفوق تام في الشوط الثالث للاعبة اليابانية

10-12 اليابانية تحسم الشوط الثاني

13-15 دينا مشرف تخسر الشوط الأول بصعوبة

انطلاق المباراة

دينا مشرف × اليابانية هينا هاياتا (المصنفة الثالثة) - دور الـ 32

----------

عمر عصر - دور الـ 16 (4 عصرا)

=======================

القوس والسهم

جنى علي × الكورية نام سو هيون - دور الـ64 (4:15 عصرا)

==========================

الملاكمة

عمر العوضي × الأوزبكي أسدخوجا مويدينخوجاييف - دور الـ 16 (5:18 مساء)