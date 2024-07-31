مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خروج منتخب سلاح السابر

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 10:07

كتب : FilGoal

منتخب سلاح السابر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وتواصل البعثة المصرية مشاركتها، حيث يشهد يوم الأربعاء مشاركات جديدة للسلاح ومنتخب مصر لكرة اليد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأربعاء 31 يوليو أولمبياد باريس - رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: المنتخب قدم أفضل مبارياته ضد إسبانيا

وسيكون يوم اليوم الأربعاء، هو خامس أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

ويستعرض لكم FilGoal.com كافة مواعيد ونتائج منافسات البعثة المصرية:

السلاح

خسارة منتخب مصر أمام فرنسا 41-45 واللعب على المراكز الترتيبية من الخامس للثامن

نهاية الفترة الثامنة.. زياد السيسي يواصل التألق وينهي الفترة 40-39 لمصر

نهاية الفترة السابعة.. خسارة أدهم معتز بفارق نقطة وتقدم فرنسا 35-34

نهاية الفترة السادسة.. خسارة محمد عامر وتقدم فرنسا 30-27

نهاية الفترة الخامسة.. خسارة أدهم معتز وتقليص الفارق إلى 25-20 لمصر

نهاية الفترة الرابعة.. زياد السيسي يوسع الفارق لمصر 20-11

نهاية الفترة الثالثة.. أدهم معتز يزيد الفارق لمصر 15-9

نهاية الفترة الثانية.. محمد عامر يمنح التقدم لمصر 10-6

نهاية الفترة الأولى.. زياد السيسي يتقدم 5-1

انطلاق المباراة (الفوز من 45 نقطة بعد 9 جولات)

مصر × فرنسا - ربع نهائي سلاح السابر (زياد السيسي - محمد عامر - أدهم معتز)

=========================

الرماية

إبراهيم كُريم ينهي منافساته في المركز 41 من أصل 44 بعد تحقيق 576 نقطة ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز فقط إلى النهائي. (التفاصيل من هنا)

إبراهيم كُريم - تصفيات 50م مسدس × 3 أوضاع

----------------------------

وحققت ماجي عشماوي 110 طبقا من أصل 125.. ويتأهل أول 8 مراكز فقط إلى النهائي (مزيد من التفاصيل)

ماجي عشماوي تنهي منافسات التراب في رياضة الرماية بالمركز 27 من أصل 30

ماجي عشماوي - استكمال تصفيات منافسات التراب

====================================

التجديف

في منافسات الزوجي أنهى الثنائي أحمد خالد ومحمد قوطة مشواره في المركز الـ16 والأخير. (التفاصيل من هنا)

عبد الخالق البنا ينهي سباق نصف نهائي المراكز الترتيبية في المركز الرابع بزمن 7:02.76 لينتقل إلى الترتيب من المراكز 19 إلى 24.

منافسات المرحلة الترتيبية - عبد الخالق البنا في الفردي - أحمد خالد ومحمد قوطة في الزوجي.

=====================

تنس الطاولة

الأداء الجيد لا يكفي، ودينا مشرف تودع منافسات فردي السيدات (التفاصيل من هنا)

11-9 بطلة اليابان تحسم الشوط الرابع والمباراة

3-11 تفوق تام في الشوط الثالث للاعبة اليابانية

10-12 اليابانية تحسم الشوط الثاني

13-15 دينا مشرف تخسر الشوط الأول بصعوبة

انطلاق المباراة

دينا مشرف × اليابانية هينا هاياتا (المصنفة الثالثة) - دور الـ 32

----------

عمر عصر - دور الـ 16 (4 عصرا)

=======================

القوس والسهم

جنى علي × الكورية نام سو هيون - دور الـ64 (4:15 عصرا)

==========================

الملاكمة

عمر العوضي × الأوزبكي أسدخوجا مويدينخوجاييف - دور الـ 16 (5:18 مساء)

أولمبياد باريس البعثة المصرية في باريس باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس - حلم الميدالية يتبخر.. رغم 19 نقطة من زياد خسارة منتخب سلاح السابر أولمبياد باريس - رفض استئناف كندا ضد عقوبة خصم 6 نقاط بسبب التجسس على نيوزيلندا أولمبياد باريس – حارس باراجواي: مواجهة مصر؟ لدينا فرصة للاستمرار هنا أولمبياد باريس - هداف باراجواي يغيب أمام مصر أولمبياد باريس - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. دينا مشرف تودع منافسات تنس الطاولة أولمبياد باريس - نهاية منافسات إبراهيم كُريم وماجي عشماوي في الرماية أولمبياد باريس - طريق عمر عصر.. مفاجأة من العيار الثقيل في تنس طاولة أولمبياد باريس - زوجي التجديف في المركز الأخير.. والبنا ينافس على مركز ترتيبي
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - حلم الميدالية يتبخر.. رغم 19 نقطة من زياد خسارة منتخب سلاح السابر 4 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - رفض استئناف كندا ضد عقوبة خصم 6 نقاط بسبب التجسس على نيوزيلندا 38 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – حارس باراجواي: مواجهة مصر؟ لدينا فرصة للاستمرار هنا ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - هداف باراجواي يغيب أمام مصر ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. دينا مشرف تودع منافسات تنس الطاولة ساعة | باريس 2024
سام مرسي يمدد عقده مع إبسويتش تاون 2 ساعة | ميركاتو
أولمبياد باريس - نهاية منافسات إبراهيم كُريم وماجي عشماوي في الرماية 2 ساعة | باريس 2024
خبر في الجول - في صفقة انتقال حر.. المصري يتمم اتفاقه مع محمد مخلوف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني 4 أولمبياد باريس - نهاية يوم مصر الأولمبي