مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. دينا مشرف تودع رغم البداية القوية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وتواصل البعثة المصرية مشاركتها، حيث يشهد يوم الأربعاء مشاركات جديدة للسلاح ومنتخب مصر لكرة اليد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم اليوم الأربعاء، هو خامس أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

ويستعرض لكم FilGoal.com كافة مواعيد ونتائج منافسات البعثة المصرية:

الرماية

إبراهيم كُريم ينهي منافساته في المركز 41 من أصل 44 بعد تحقيق 576 نقطة ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز فقط إلى النهائي.

إبراهيم كُريم - تصفيات 50م مسدس × 3 أوضاع

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ماجي عشماوي - استكمال تصفيات منافسات التراب

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التجديف

في منافسات الزوجي أنهى الثنائي أحمد خالد ومحمد قوطة مشواره في المركز الـ16 والأخير.

عبد الخالق البنا ينهي سباق نصف نهائي المراكز الترتيبية في المركز الرابع بزمن 7:02.76 لينتقل إلى الترتيب من المراكز 19 إلى 24.

منافسات المرحلة الترتيبية - عبد الخالق البنا في الفردي - أحمد خالد ومحمد قوطة في الزوجي.

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تنس الطاولة

الأداء الجيد لا يكفي، ودينا مشرف تودع منافسات فردي السيدات

11-9 بطلة اليابان تحسم الشوط الرابع والمباراة

3-11 تفوق تام في الشوط الثالث للاعبة اليابانية

10-12 اليابانية تحسم الشوط الثاني

13-15 دينا مشرف تخسر الشوط الأول بصعوبة

انطلاق المباراة

دينا مشرف × اليابانية هينا هاياتا (المصنفة الثالثة) - دور الـ 32

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عمر عصر - دور الـ 16 (4 عصرا)

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السلاح

مصر × فرنسا - ربع نهائي سلاح السابر (زياد السيسي - محمد عامر - أدهم معتز)

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القوس والسهم

جنى علي × الكورية نام سو هيون - دور الـ64 (4:15 عصرا)

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الملاكمة

عمر العوضي × الأوزبكي أسدخوجا مويدينخوجاييف - دور الـ 16 (5:18 مساء)