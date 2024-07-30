انتهت الدوري المصري - البلدية (4)-(2) الإسماعيلي

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

بلدية المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما في الجولة 32.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 24 نقطة بعد 31 مباراة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز 14 برصيد 32 نقطة بعد خوض 31 لقاء.

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انتهت

ق 97: جوووول عبد الرحمن سمانة من تسديدة مقوسة رائعة

ق 95: جووول حسام أشرف من نقطة الجزاء.

ق 93: ضربة جزاء قاتلة لبلدية المحلة

ق 79: جوووول عن طريق عبد الرحمن من ضربة حرة مباشرة.

ق 53: جووول محمد أشرف برأسية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 19: جووول محمد عمار بعد تسديدة على الطائر عقب عرضية من ركنية.

ق 14: جووول حسام أشرف من خطأ فادح بعدم تصدي أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي.

ق 4: إهدار محمد عمار لاعب الإسماعيلي أمام المرمى الخالي.

بداية المباراة

بلدية المحلة الإسماعيلي الدوري المصري إيهاب جلال
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