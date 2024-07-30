انتهت الدوري المصري - فاركو (2)-(2) بيراميدز

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

بيراميدز - فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فاركو ضد بيراميدز في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق54. العارضة تتصدى لفرصتين متتاليتين من بيراميدز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. جوووول التعادل لبيراميدز عن طريق بلاتي توريه بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق38. جووول الثالث لبيراميدز عن طريق فاخري لاكاي من ركلة حرة مرت من الجميع وخدعت الحارس وسكنت الشباك.

ق22. جووول ثاني لفاركو عن طريق شكري نجيب بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق1. جووووول أول لفاركو عن طريق أحمد شريف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز فاركو الدوري المصري الممتاز
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