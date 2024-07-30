الجزيرة الإماراتي يعلن ضم محمد النني

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 17:17

كتب : FilGoal

محمد النني بقميص الجزيرة الإماراتي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده مع محمد النني لاعب وسط منتخب مصر الحالي وفريق أرسنال السابق.

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

ويشارك النني حاليا في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي.

ولا يشارك النني مع أي فريق حاليا بعد نهاية تعاقده مع أرسنال الإنجليزي ما يعني أنه حر في التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.

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وكشف نادي الجزيرة عبر مقطع فيديو تعاقده مع النني بعنوان "حان الوقت.. محمد النني جزراوي".

لكن لم يكشف النادي الإماراتي عن مدة التعاقد مع اللاعب.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن مفاوضات الجزيرة الإماراتي لضم النني. (التفاصيل من هنا)

وانضم اللاعب صاحب الـ31 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وتخللت سنوات النني مع أرسنال إعارة لموسم إلى بيشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

وخاض النني مع أرسنال 161 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

وتوج النني لاعب منتخب مصر مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.

منتخب مصر محمد النني الجزيرة
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