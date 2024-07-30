مباشر أولمبياد باريس – مصر (2) - (0) إسبانيا.. إبراهيم عااااااادل والثاااااااني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر الأولمبي وإسبانيا الأولمبي التي تقام في ملعب دي لابيجيور في ثالث جولات أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق74: حارس إسبانيا يحرم مصر من هدف ثالث بتصديه لتسديدة كوكا من على خط المرمى.

ق69: سقوط عمر فايد وخروجه مصابا على نقالة.

ق59: جووووووووووول ثااااان لمصر عن طريق إبراهيم عادل بعد خطا فادح من مدافع إسبانيا جون باتشيكو في إعادة الكرة للخلف.

ق57: عمر فايد يشتت الكرة من على خط المرمى بعد خروج حمزة علاء من مرماه.

ق52: تسديدة من سيرجيو كاميلو مرت بجوار مرمى مصر بقليل.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديل بين شوطي المباراة بمشاركة محمود صابر بدلا من كريم الدبيس.

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: جوووووووووووووول إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول لمصر بتسديدة رائعة للغاية بعد تمريرة من زيزو.

ق36: تسديدة مقوسة من زيزو مرت لخارج الملعب.

ق32: ركلة حرة لمنتخب مصر من أمام منطقة الجزاء بعد إعاقة كوكا.

ق22: تسديدة يسارية رائعة من كوكا أبعدها حارس إسبانيا لركلة ركنية.

ق21: حمزة علاء يتصدى لكرة مباغته كادت تسكن المرمى بهدف عكسي بعد عرضية ارتطمت بكريم الدبيس.

ق18: تسديدة من مارك بوبيل ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى مصر.

ق15: تسديدة من سيرجيو كاميلو من منتصف الملعب استغلالا لخروج حمزة علاء من مرماه لكنها ذهبت لخارج الملعب.

ق14: إبراهيم عادل ينطلق مسرعا ويمر من مدافع إسبانيا وفضل التسديد بدلا من المترير لزيزو لكن الدفاع شتت الكرة.

ق14: النني يتألق أمام دييجو لوبيز ويستخلص الكرة من أمام منطقة الجزاء.

ق5: تسديدة من إبراهيم عادل شتتها دفاع إسبانيا.

انطلاق المباراة.