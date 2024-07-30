مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. استمرار منافسات الرماية

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 10:21

كتب : محمد سمير

عبد الرحمن عرابي

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، إذ يشهد اليوم الثلاثاء مشاركات لمنتخب مصر لكرة القدم والطائرة وختام منافسات الجودو.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويستعرض لكم FilGoal.com كافة مواعيد ونتائج منافسات البعثة المصرية:

الرماية

نهاية الجولة الثانية وماجي عشماوي في المركز 25 بتحقيق 44 من أصل 50.

ماجي عشماوي تنهي الجولة الأولى في المركز الـ16 برصيد 23 نقطة

انطلاق المنافسات.. وتتأهل اللاعبات صاحبات أول 6 مراكز.

ماجي العشماوي - تصفيات منافسات التراب

الجودو

خسارة عبد الرحمن عبد الغني 0-1 بالوازاري أمام بطل فرنسا

انطلاق المباراة

عبد الرحمن عبد الغني × الفرنسي عمر ديالو - دور الـ 64 وزن 81 كجم

التجديف

البنا يلعب نصف نهائي المراكز الترتيبية من 13 إلى 24 غدا الأربعاء

عبد الخالق البنا ينهي سباقه في منافسات فردي التجديف بالمركز السادس بزمن 7:18.59 ليفشل في التأهل إلى النهائي إذ يصعد أول 3 لاعبين فقط من كل سباق إلى النهائي

انطلاق السباق

عبد الخالق البنا - ربع نهائي منافسات الفردي

كرة طائرة شاطئية

انتهاء الشوط الثاني 21-10، وحسم ثنائي إيطاليا نقاط المباراة

عودة دعاء الغباشي واستئناف المباراة بعد تلقي العلاج

تقدم إيطاليا 13-7 وتوقف المباراة لإصابة دعاء الغباشي

نهاية الشوط الأول 21-16 لثنائي إيطالي

12-9 لثنائي إيطاليا

انطلاق المباراة

دعاء الغباشي / مروة مجدي × إيطاليا

السلاح

مصر × إيطاليا - فرق سيدات المبارزة (2:30 عصرا)

الملاكمة

عبد الرحمن عرابي × مراد ألاهفيرديف - دور الـ 16 (5:34 مساء)

الألعاب الجماعية

مصر 0-3 إيطاليا (كرة طائرة)

مصر × إسبانيا (كرة قدم) 4 عصرا

أولمبياد باريس ملاكمة البعثة المصرية
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