مباشر الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) الزمالك.. خروج شيكابالا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 19 للدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 28 مباراة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة من 29 مباراة.

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ق 63: خروج شيكابالا ونزول سامسون.

ق 61: جووول سيف الدين الجزيري بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 53: جووول محمد عنتر بعد تسديدة أرضية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: تسديدة أحمد عبد الرحيم ارتطمت في الشباك الخارجية.

ق 30: جووول محمد سالم بعد مراوغة الشناوي عقب خطأ فادح في تمرير الكرة من أحمد رفاعي إلى حارس المرمى.

ق 28: مهارة كبيرة من شيكابالا بعد تفويت الكرة عبد الرحيم إيشو ليسدد ويهدرها بغرابة.

ق 24: شيكابالا ينشر سحره إذ مر من مدافع المقاولون بعد مرور الكرة بين قدميه ثم لعب عرضية خطيرة ولم يلحق بها سيف الجزيري.

ق 20: إنقاذ رائع من أحمد رفاعي بعدما أغلق تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

ق 6: الشناوي حارس الزمالك يتألق ويتصدى لانفراد

بداية المباراة