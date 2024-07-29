مباشر الدوري المصري – الأهلي (1)-(1) سيراميكا.. لاعبو كليوباترا يغادرون الملعب

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 20:15

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - هدف وسام أبو علي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 63: عودة اللاعبين واستكمال المباراة

ق 60: لاعبو سيراميكا يغادرون الملعب ويرفضون استكمال المباراة

ق 56: ركلة جزااااء لوسام أبو علي

ق 50: جوووول قندوسي والتعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي

ق 37: جوووول وسام والأول

ق 34: سقوط إمام عاشور بعدما اصطدمت به الكرة من بسام

ق 25: ضغط أحمر وتسديدة من أفشة يمسكها بسام

ق 15: محاولة من صديق أوجولا والشناوي يتألق رغم التسلل

ق 5: وسام أبو علي يباغت محمد بسام

انطلاق المباراة

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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