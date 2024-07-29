مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. ندى حافظ تفجر المفاجأة وتتأهل

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 11:26

كتب : محمد سمير

محمد حمزة - سلاح شيش

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، إذ يشهد اليوم الإثنين مشاركات جديدة للسلاح ومنتخب مصر لكرة اليد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويعتبر محمد ماهر حمزة لاعب سلاح الشيش أبرز المنافسين على ميدالية اليوم.

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ويستعرض لكم FilGoal.com كافة مواعيد ونتائج منافسات البعثة المصرية:

السلاح

ندى حافظ × جيون هايونج لاعبة كوريا الجنوبية والمصنفة العاشرة (3:05 عصرا).

إلى دور الـ 16.. ندى حافظ تفجر المفاجأة وتهزم إليزابيث 15-13

9-9 ريمونتادا من ندى حافظ

انطلاق المباراة

ندى حافظ × الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي (دور الـ 32 سلاح السابر)

دور الـ32 سلاح الشيش

(1:05 ظهرا) محمد حمزة × البولندي يان يوركيبيتش

(2:05 ظهرا) علاء الدين أبو القاسم × الياباني إيمورا كازوكي

(2:05 ظهرا) عبد الرحمن طلبة × المجري دانييل دوسا

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التجديف

لم ينجح الثنائي أحمد خالد ومحمد قوطة في التأهل للنهائي بعد احتلال المركز الخامس والأخير بالمنافسات.

منافسات الترضية - الزوجي أحمد خالد ومحمد قوطة

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السباحة

(12:58 ظهرا) مروان القماش - تصفيات 800م حرة

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تنس الطاولة

(10 مساء) عمر عصر × الإكوادوري ألبرتو مينو (دور الـ 32)

أولمبياد باريس محمد حمزة السلاح
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