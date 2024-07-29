مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خروج مروان القماش

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، إذ يشهد اليوم الإثنين مشاركات جديدة للسلاح ومنتخب مصر لكرة اليد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويعتبر محمد ماهر حمزة لاعب سلاح الشيش أبرز المنافسين على ميدالية اليوم كونه المصنف الثالث.

ويستعرض لكم FilGoal.com كافة مواعيد ونتائج منافسات البعثة المصرية:

السلاح

دور الـ32 سلاح الشيش

تقدم محمد حمزة 7-5

انطلاق المباراة

محمد حمزة × البولندي يان يوركيبيتش

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(2:05 ظهرا) علاء الدين أبو القاسم × الياباني إيمورا كازوكي

(2:05 ظهرا) عبد الرحمن طلبة × المجري دانييل دوسا

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ندى حافظ × جيون هايونج لاعبة كوريا الجنوبية والمصنفة العاشرة (3:05 عصرا).

إلى دور الـ 16.. ندى حافظ تفجر المفاجأة وتهزم إليزابيث 15-13

9-9 ريمونتادا من ندى حافظ

انطلاق المباراة

ندى حافظ × الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي (دور الـ 32 سلاح السابر)

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التجديف

لم ينجح الثنائي أحمد خالد ومحمد قوطة في التأهل للنهائي بعد احتلال المركز الخامس والأخير بالمنافسات.

منافسات الترضية - الزوجي أحمد خالد ومحمد قوطة

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السباحة

مروان القماش يودع منافسات 800 متر حرة بعد احتلال المركز 27 من أصل 32 في الترتيب العام بزمن 8:07:00

انطلاق السباق

مروان القماش - تصفيات 800م حرة

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تنس الطاولة

(10 مساء) عمر عصر × الإكوادوري ألبرتو مينو (دور الـ 32)