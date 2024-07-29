مباشر أولمبياد باريس - محمد حمزة يودع المنافسات.. ويتبقى مواجهة عمر عصر بتنس الطاولة

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 11:26

كتب : محمد سمير

محمد حمزة - سلاح شيش

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، إذ يشهد اليوم الإثنين مشاركات جديدة للسلاح ومنتخب مصر لكرة اليد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويعتبر محمد ماهر حمزة لاعب سلاح الشيش أبرز المنافسين على ميدالية اليوم كونه المصنف الثالث.

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ويستعرض لكم FilGoal.com كافة مواعيد ونتائج منافسات البعثة المصرية:

السلاح

محمد حمزة يودع من ربع النهائي بعد الخسارة 15-9.

استمرار تفوق اللاعب الإيطالي 10-3

تأخر محمد حمزة 1-5

انطلاق المباراة

ربع النهائي: محمد حمزة × الإيطالي فيليبي ماتشي

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الأمريكي إتكين المصنف الثاني عالميا ينهي مغامرة عبد الرحمن طلبة ويفوز 15-8

انطلاق مواجهة عبد الرحمن طلبة

15-12 محمد حمزة إلى ربع النهااااااااااااااائي

11-9 لحمزة

4-3 لمحمد حمزة

انطلاق مباراة محمد حمزة

ثمن النهائي: محمد حمزة × الإسباني كارلوس ليافاردو (3:55 عصرا) / عبد الرحمن طلبة × الأمريكي نك إتكين (4:25 عصرا)

تأهل صعب لمحمد حمزة بنتيجة 15-14 (التفاصيل من هنا)

تقدم محمد حمزة 7-5

انطلاق المباراة

محمد حمزة × البولندي يان يوركيبيتش

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عبد الرحمن طلبة يقصي المجري دانييل دوسا بعد الفوز بنتيجة 15-14 (التفاصيل من هنا)

علاء أبو القاسم يخسر 15-8

انطلاق المباراتين

عبد الرحمن طلبة × المجري دانييل دوسا

علاء الدين أبو القاسم × الياباني إيمورا كازوكي

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ندى حافظ تودع من ثمن النهائي بعد الخسارة 15-7 (التفاصيل من هنا)

3-12 لصالح اللاعبة الكورية

انطلاق مباراة ندى حافظ

ندى حافظ × جيون هايونج لاعبة كوريا الجنوبية والمصنفة العاشرة (3:05 عصرا). (التفاصيل من هنا)

إلى دور الـ 16.. ندى حافظ تفجر المفاجأة وتهزم إليزابيث 15-13

9-9 ريمونتادا من ندى حافظ

انطلاق المباراة

ندى حافظ × الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي (دور الـ 32 سلاح السابر)

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التجديف

لم ينجح الثنائي أحمد خالد ومحمد قوطة في التأهل للنهائي بعد احتلال المركز الخامس والأخير بالمنافسات. (التفاصيل من هنا)

منافسات الترضية - الزوجي أحمد خالد ومحمد قوطة

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السباحة

مروان القماش يودع منافسات 800 متر حرة بعد احتلال المركز 27 من أصل 32 في الترتيب العام بزمن 8:07:00 (التفاصيل من هنا)

انطلاق السباق

مروان القماش - تصفيات 800م حرة

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تنس الطاولة

(10 مساء) عمر عصر × الإكوادوري ألبرتو مينو (دور الـ 32)

أولمبياد باريس محمد حمزة السلاح
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