دوري المحترفين - محمد حليم يتولى قيادة طنطا

أعلن نادي طنطا عن تعاقده مع محمد حليم لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

كما عقد حليم جلسة مع فايز عريبي رئيس مجلس الإدارة والذي طالب المدير الفني بتحقيق حلم جمهور طنطا في الصعود للدوري الممتاز

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

محمد حليم - المدير الفني

وليد المحروقي - مدرب عام

بدران علي - مدرب عام

إكرامي صابر - مدرب

علي فرج - مدرب حراس مرمي

علاء عكاشة - عضو لجنة الكرة ومدير الكرة

محلل الأداء - معتز عمرو خليل

حمدي موسي - مدير إداري

جمال بشير - مدير شؤون لاعبين

خالد عبد السلام - إداري

كريم الشريف - مساعد إداري

محمد العناني - إداري شئون لاعبين

إبراهيم مجد - رئيس الجهاز الطبي

أحمد موسي - أخصائي إصابات الملاعب

أكرم صبحي - أخصائي تدليك

وائل المسني ومصطفي العونية وياسر عبد العاطي - عمال المهمات

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الاربعاء المقبل

وأنهى طنطا مرحلة الصعود في دوري المحترفين بالمركز السادس.