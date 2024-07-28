مباشر أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. ياسين يخسر باللمسة الذهبية

تنطلق ثاني أيام منافسات أولمبياد باريس 2024، اليوم الأحد الموافق 28 من شهر يوليو.

ويشهد اليوم عددا من المنافسات المختلفة للبعثة المصرية.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

السلاح

محمد السيد يواجه الإيطالي أندريا سانتاريللي المصنف 26 عالميا في ثمن النهائي الساعة 4:05 عصرا

محمد السيد يهزم الكولومبي جون إديسون 15-7 ويتأهل إلى ثمن النهائي.

انطلاق المباراة

محمد السيد × الكولومبي جون إديسون - دور الـ 32 فردي رجال المبارزة.

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محمد ياسين يخسر باللمسة الذهبية أمام الياباني مينوبي كازاياسو بنتيجة 9-8

انطلاق المباراة

محمد ياسين × الياباني مينوبي كازاياسو - دور الـ32 فردي رجال المبارزة

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محمود محسن يخسر 8-15 ويودع منافسات سيف المبارزة

التأخر بنتيجة 4-6

انطلاق مباراة محمود محسن

محمود محسن × التشيكي ياكوب يوركا - دور الـ 64 فردي رجال المبارزة (11 صباحا)

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دور الـ 32 فردي سيدات الشيش

خسارة يارا الشرقاوي أمام الصينية هوانج كيانكيان بنتيجة 5-15 لتودع المنافسات

خسارة سارة حسني من الإيطالية مارتينا فافاريتو بنتيجة 15-5

خسارة ملك حمزة أمام الألمانية آن ساوير بنتيجة 15-3

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كرة طائرة شاطئية

دعاء الغباشي / مروة مجدي × ثنائي البرازيل - الجولة الأولى دور المجموعات (5 مساء)

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تنس

ميار الشريف × كارولين فوزنياكي (6:15 مساء)

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الرماية

نهاية منافسات 10 متر بندقية هوائية للرجال، محمد حمدي في المركز 24 بينما إبراهيم كُريم في المركز 39.

انطلاق المنافسات

محمد حمدي وإبراهيم كُريم - تصفيات 10م بندقية هوائية

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ريماس خليل ومي مجدي تودعن منافسات رماية 10م بندقية هوائية بعد احتلال المركزين 29 و35 على الترتيب من أصل 44 لاعبة مشاركة.. وتتأهل أول 8 لاعبات فقط إلى النهائي..ريماس خليل حققت 625.5 نقطة بينما مي مجدي حققت 624.7 نقطة.

انطلاق المنافسات

ريماس خليل ومي مجدي - تصفيات 10م بندقية هوائية (10:15 صباحا)

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تنس الطاولة

عمر عصر يفوز 4-1 ويتأهل إلى دور الـ 32 من منافسات فردي الرجال

شوط متبقي على التأهل وعمر عصر متقدم 3-1

عمر عصر يتقدم 2-1 في الأشواط

انطلاق المباراة

عمر عصر × فابيو راكوتواريمانانا (دور الـ 64 فردي)

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انطلاق المباراة

محمد البيلي × البولندي ميلوسز ريزميسكي (دور الـ 64 فردي)

دينا مشرف × الإسبانية ماريا شياو - دور الـ 64 فردي سيدات (11 مساء)

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السباحة

لجين تنهي منافسات السباحة في المركز 24 بالترتيب العام بزمن 2:07:19 وتفشل في التأهل لنصف النهائي

انطلاق المنافسات

لجين عبد الله منافسات 200م حرة - تصفيات (1:05 ظهرا)

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التجديف

حصد الثنائي المصري المركز الخامس والأخير في التصفية الثالثة بزمن 7:20:92 ويلعبان بمنافسات الترضية ليلتحق أول 3 من السباق بنصف النهائي.

محمد قوطة وأحمد خالد، زوجي التجديف الخفيف (1:20 ظهرا)