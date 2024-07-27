باريس 2024 - بعد الفوز على أوزباكستان.. تعرف على انتصارات مصر السابقة في الأولمبياد

السبت، 27 يوليه 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم - أوزباكستان

فاز منتخب مصر على منافسه أوزباكستان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

ووصل منتخب الفراعنة للفوز الـ11 في تاريخه في أولمبياد من أصل 36 مباراة.

وتعتبر هذه المشاركة الـ13 لمنتخب الفراعنة في أولمبياد.

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ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب مصر في الوصافة بـ4 نقاط.

ويحتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب أوزباكستان دون نقاط.

وتأتي انتصارات مصر السابقة كالتالي:

مصر 3-0 المجر أولمبياد باريس 1924 في الدور الثاني.

مصر 2-1 البرتغال أولمبياد أمستردام 1928 في دور ربع النهائي.

مصر 7-1 تركيا أولمبياد أمستردام 1928 في الدوري الأول.

مصر 5-4 تشيلي أولمبياد هلسنكي 1952 في الدور الأول.

مصر 5-1 غانا أولمبياد طوكيو 1964 في دور ربع النهائي.

مصر 10-0 كوريا الجنوبية أولمبياد طوكيو 1964 في دور المجموعات.

مصر 4-1 كوستاريكا أولمبياد لوس أنجلوس 1984 في الدور الثاني.

مصر 4-3 كولومبيا أولمبياد برشلونة 1992 في دور المجموعات.

مصر 3-1 بيلاروسيا أولمبياد لندن 2012 في دور المجموعات.

مصر 2-0 أستراليا أولمبياد طوكيو 2020 في دور المجموعات.

مصر 1-0 أوزباكستان أولمبياد باريس 2024 في دور المجموعات.

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