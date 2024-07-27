مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. زياد السيسي بعد قليل

تنطلق أولى أيام منافسات أولمبياد باريس 2024، اليوم السبت الموافق 27 من شهر يوليو.

وتشهد أولى أيام باريس 2024 عددا من المنافسات المختلفة للبعثة المصرية.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

السلاح

زياد يحسم تأهله إلى ثمن النهائي بالفوز 15-11 والمباراة المقبلة في تمام الرابعة عصرا (التفاصيل من هنا)

التعادل 11-11 وإثارة قبل نهاية المباراة

السيسي يتقدم 8-6 ويفصله 7 نقاط عن التأهل لثمن النهائي

زياد السيسي × الأرجنتيني ماريا دي تيا (دور الـ32).. انطلاق المباراة

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فوز محمد عامر بنتيجة 15-8 وانتظار المتأهل من المصنف الثاني عالميا ساندرو بازادزي والمكسيكي زيا

محمد عامر × أدهم معتز (دور الـ32 فردي رجال السابر).. انطلاق المباراة

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ناردين تخسر أمام الفرنسية ماري فلورينس بطلة بطولة العالم 2023 في دور الـ 32 بنتيجة 10-15 (التفاصيل من هنا)

أية تودع من دور الـ 32 بعد الخسارة أمام المصنفة الأولى عالميا فيفيان كونج لاعبة هونج كونج 15-12 (التفاصيل من هنا)

أية شريف تهزم السنغالية نديي بينيتا 15-14 وتتأهل لدور الـ 32

ناردين إيهاب × شيرويت جابر 15-9 وتتأهل لدور الـ 32

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الرماية

هالة الجوهري - نور عباس فردي السيدات - تصفيات 10م مسدس ضغط هواء / انطلاق المنافسات

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نهاية تصفيات 10 متر بندقية هوائية لزوجي المختلط بعدم تأهل فريق مصري للمنافسة على الميدالية (مزيد من التفاصيل)

الثنائي (محمد حمدي - مي مجدي) في المركز الـ11 من أصل 28 بإجمالي 626.3 نقطة

بينما الثنائي (إبراهيم كُريم - ريماس خليل) في المركز الـ 28 والأخير بإجمالي 620.6

يتأهل الأول والثاني للمنافسة على النهائي بينما الثالث والرابع للعب على الميدالية البرونزية.

انطلاق المنافسات للثنائي إبراهيم كُريم - ريماس خليل

منافسات فرق المختلط - تصفيات (10 صباحا)

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التجديف

البنا يتأهل إلى ربع النهائي بعدما حجز مقعده بين 24 متسابقا (مزيد من التفاصيل)

البنا يستمر في المركز الثالث بعد 1000 متر

البنا في المركز الثالث بعد أول 500م

انطلاق المنافسات

منافسات فردي رجال عبد الخالق البنا (10 صباحا)

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جودو

خسارة يسري سامي بالإيبون وانتظار حتى نهاية المنافسات على أمل تأهل المنغولي للنهائي وخوض يسري منافسات الترضية

انطلاق المباراة

11:45 صباحا: يسري سامي × المنغولي أريونبولد إنختايفان (دور الـ 64)

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الجمباز

4:30 عصرا: عمر العربي - منافسات فردي جمباز فني

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ملاكمة

5:02 مساء: يمنى عياد × الأوزبكية نيجينا أوكتاموفا (دور الـ32 وزن 54 كجم)

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تنس طاولة

5:30 مساء: عمر عصر - دينا مشرف × الثنائي الصيني وانج - صان (ثمن نهائي زوجي المختلط)

9:45 مساء: هنا جودة × الهولندية بريت إيرلاند (دور الـ 64)

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ألعاب جماعية

12 ظهرا: مصر × المجر (الجولة الأولى من دور المجموعات كرة يد) لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا

6 مساء: مصر × بولندا (الجولة الأولى من دور المجموعات كرة طائرة)

6 مساء: مصر × أوزبكستان (الجولة الثانية من دور المجموعات كرة قدم)