مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. زياد السيسي ينافس على البرونزية

تنطلق أولى أيام منافسات أولمبياد باريس 2024، اليوم السبت الموافق 27 من شهر يوليو.

وتشهد أولى أيام باريس 2024 عددا من المنافسات المختلفة للبعثة المصرية.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

السلاح

زياد السيسي يخسر وينافس على الميدالية البرونزية في انتظار الخاسر من المباراة الثانية والتي تجمع الإيطالي لويجي ساميلي والكوري الجنوبي أو سانجوك.

فارس فرجاني ينتصر بنتيجة 15-11 على زياد السيسي

فرجاني متقدم 14-9 وزياد السيسي يحاول تقليص الفارق

فرجاني يواصل التقدم بنتيجة 9-5

تقدم تونسي بنتيجة 6-2

بداية اللقاء والمباراة مذاعة عبر بي إن سبورتس 4

زياد السيسي × التونسي فارس فرجاني (نصف النهائي - 8:50 مساء)

زياد السيسي يفوز بنتيجة 15-14 باللمسة الذهبية ويتأهل لنصف النهائي (مزيد من التفاصيل)

بعد التأخر بـ 3 نقاط زياد السيسي يتعادل 11-11

زياد السيسي يتقدم 6-4

التعادل 3-3

انطلاق مواجهة زياد السيسي

زياد يواجه المتأهل من الألماني ماتياس سزابو (المصنف 9) في ربع النهائي الساعة 5:15 عصرا

زياد السيسي إلى ربع النهائي بعد الفوز على سارون بنتيجة 15-11

12-9 لصالح زياد السيسي

8-5 لصالح زياد السيسي

التعادل 3-3

ثمن النهائي: زياد السيسي × الأمريكي ميتشيل سارون

زياد يحسم تأهله إلى ثمن النهائي بالفوز 15-11 والمباراة المقبلة في تمام الرابعة عصرا (التفاصيل من هنا)

التعادل 11-11 وإثارة قبل نهاية المباراة

السيسي يتقدم 8-6 ويفصله 7 نقاط عن التأهل لثمن النهائي

زياد السيسي × الأرجنتيني ماريا دي تيا (دور الـ32).. انطلاق المباراة

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محمد عامر يودع المنافسات بعد الخسارة 15-13

تأخر محمد عامر 5-8

تقدم محمد عامر 4-3

انطلاق مواجهة محمد عامر

محمد عامر يواجه الإيطالي لويجي ساميلي الساعة 5:15

15-14 محمد عامر إلى ربع النهائي في مباراة مجنونة

13-11 تقدم محمد عامر مجددا

11-10 تقدم بازادزي لأول مرة

9-9 عودة قوية لبازادزي والتعادل مع محمد عامر

نهاية الفترة الأولى 8-2 لصالح محمد عامر

ثمن النهائي: محمد عامر × ساندرو بازادزي (انطلاق المباراة)

فوز محمد عامر بنتيجة 15-8 ليواجه المصنف الثاني عالميا ساندرو بازادزي

محمد عامر × أدهم معتز (دور الـ32 فردي رجال السابر).. انطلاق المباراة

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ناردين تخسر أمام الفرنسية ماري فلورينس بطلة بطولة العالم 2023 في دور الـ 32 بنتيجة 10-15 (التفاصيل من هنا)

أية تودع من دور الـ 32 بعد الخسارة أمام المصنفة الأولى عالميا فيفيان كونج لاعبة هونج كونج 15-12 (التفاصيل من هنا)

أية شريف تهزم السنغالية نديي بينيتا 15-14 وتتأهل لدور الـ 32

ناردين إيهاب × شيرويت جابر 15-9 وتتأهل لدور الـ 32

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الجمباز

4:30 عصرا: عمر العربي ينهي منافسات فردي جمباز فني في المركز الـ27 من أصل 28 (مزيد من التفاصيل)

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ملاكمة

بعد خطأ صادم يمنى عياد تودع دون لعب بسبب تخطي الوزن المسموح. (مزيد من التفاصيل)

5:02 مساء: يمنى عياد × الأوزبكية نيجينا أوكتاموفا (دور الـ32 وزن 54 كجم)

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تنس طاولة

خسارة الثنائي (عمر عصر - دينا مشرف) أمام الثنائي المصنف الأول عالميا الصيني (وانج - صان) 0-4 (مزيد من التفاصيل)

9:45 مساء: هنا جودة × الهولندية بريت إيرلاند (دور الـ 64)

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الرماية

هالة تنهي المنافسات في المركز 12 بعد تحقيق 574 نقطة لكنها تفشل في التأهل للنهائي بسبب صعود أول 8 فقط، وكان يفصلها 4 نقاط. (التفاصيل)

هالة الجوهري - نور عباس فردي السيدات - تصفيات 10م مسدس ضغط هواء / انطلاق المنافسات

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نهاية تصفيات 10 متر بندقية هوائية لزوجي المختلط بعدم تأهل فريق مصري للمنافسة على الميدالية (مزيد من التفاصيل)

الثنائي (محمد حمدي - مي مجدي) في المركز الـ11 من أصل 28 بإجمالي 626.3 نقطة

بينما الثنائي (إبراهيم كُريم - ريماس خليل) في المركز الـ 28 والأخير بإجمالي 620.6

يتأهل الأول والثاني للمنافسة على النهائي بينما الثالث والرابع للعب على الميدالية البرونزية.

انطلاق المنافسات للثنائي إبراهيم كُريم - ريماس خليل

منافسات فرق المختلط - تصفيات (10 صباحا)

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التجديف

البنا يتأهل إلى ربع النهائي بعدما حجز مقعده بين 24 متسابقا (مزيد من التفاصيل)

البنا يستمر في المركز الثالث بعد 1000 متر

البنا في المركز الثالث بعد أول 500م

انطلاق المنافسات

منافسات فردي رجال عبد الخالق البنا (10 صباحا)

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جودو

خسارة يسري سامي بالإيبون وانتظار حتى نهاية المنافسات على أمل تأهل المنغولي للنهائي وخوض يسري منافسات الترضية (مزيد من التفاصيل)

انطلاق المباراة

11:45 صباحا: يسري سامي × المنغولي أريونبولد إنختايفان (دور الـ 64)

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ألعاب جماعية

12 ظهرا: مصر تهزم المجر 35-32 (كرة يد)(مزيد من التفاصيل)

6 مساء: مصر تخسر من بولندا 3-0 (كرة طائرة) (مزيد من التفاصيل)

6 مساء: مصر تنتصر على أوزبكستان 1-0 (كرة قدم) (مزيد من التفاصيل)