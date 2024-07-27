مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة يسري سامي وأية شريف

تنطلق أولى أيام منافسات أولمبياد باريس 2024، اليوم السبت الموافق 27 من شهر يوليو.

وتشهد أولى أيام باريس 2024 عددا من المنافسات المختلفة للبعثة المصرية.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

جودو

خسارة يسري سامي بالإيبون وانتظار حتى نهاية المنافسات على أمل تأهل المنغولي للنهائي وخوض يسري منافسات الترضية

انطلاق المباراة

11:45 صباحا: يسري سامي × المنغولي أريونبولد إنختايفان (دور الـ 64)

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السلاح

أية تودع من دور الـ 32 بعد الخسارة أمام المصنفة الأولى عالميا فيفيان كونج لاعبة هونج كونج 15-12 (التفاصيل من هنا)

بينما ناردين تواجه الفرنسية ماري فلورينس بطلة بطولة العالم 2023 في دور الـ 32 الساعة 1:05 ظهرا

أية شريف تهزم السنغالية نديي بينيتا 15-14 وتتأهل لدور الـ 32

ناردين إيهاب × شيرويت جابر 15-9 وتتأهل لدور الـ 32

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1:30 ظهرا: زياد السيسي × المتأهل من الأرجنتيني ماريا دي تيا والكندي فرانسويس كوتشون (دور الـ32)

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2:15 ظهرا: محمد عامر × أدهم معتز (دور الـ32 فردي رجال السابر)

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الرماية

نهاية تصفيات 10 متر بندقية هوائية لزوجي المختلط بعدم تأهل فريق مصري للمنافسة على الميدالية (مزيد من التفاصيل)

الثنائي (محمد حمدي - مي مجدي) في المركز الـ11 من أصل 28 بإجمالي 626.3 نقطة

بينما الثنائي (إبراهيم كُريم - ريماس خليل) في المركز الـ 28 والأخير بإجمالي 620.6

يتأهل الأول والثاني للمنافسة على النهائي بينما الثالث والرابع للعب على الميدالية البرونزية.

انطلاق المنافسات للثنائي إبراهيم كُريم - ريماس خليل

منافسات فرق المختلط - تصفيات (10 صباحا)

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منافسات فردي السيدات - تصفيات 10م مسدس ضغط هواء (1:30 ظهرا)

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التجديف

البنا يتأهل إلى ربع النهائي بعدما حجز مقعده بين 24 متسابقا (مزيد من التفاصيل)

البنا يستمر في المركز الثالث بعد 1000 متر

البنا في المركز الثالث بعد أول 500م

انطلاق المنافسات

منافسات فردي رجال عبد الخالق البنا (10 صباحا)

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الجمباز

4:30 عصرا: عمر العربي - منافسات فردي جمباز فني

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ملاكمة

5:02 مساء: يمنى عياد × الأوزبكية نيجينا أوكتاموفا (دور الـ32 وزن 54 كجم)

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تنس طاولة

5:30 مساء: عمر عصر - دينا مشرف × الثنائي الصيني وانج - صان (ثمن نهائي زوجي المختلط)

9:45 مساء: هنا جودة × الهولندية بريت إيرلاند (دور الـ 64)

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ألعاب جماعية

12 ظهرا: مصر × المجر (الجولة الأولى من دور المجموعات كرة يد) لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا

6 مساء: مصر × بولندا (الجولة الأولى من دور المجموعات كرة طائرة)

6 مساء: مصر × أوزبكستان (الجولة الثانية من دور المجموعات كرة قدم)