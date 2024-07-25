أولمبياد باريس - جنا علي تختتم المرحلة الترتيبية بالمركز قبل الأخير.. ومنافستها المقبلة

اختتمت جنا علي لاعبة منتخب مصر لرياضة القوس والسهم منافسات المرحلة الترتيبية.

وحققت جنا المركز الـ 63 من أصل 64 متسابقة.

وحصدت جنا 573 نقطة من 72 رمية لتأتي في المركز الـ 63.

وتلعب 64 لاعبة منافساتها برمي 72 سهما لتحديد النقاط ثم ترتيب المتنافسين وفقا للنقاط المجمعة لتحديد منافس كل لاعب في الدور المقبل.

عقب انتهاء المنافسات يتم تحديد مباريات دور الـ 64 والمقرر إقامتها بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب يوم الثلاثاء المقبل.

وتلعب جنا علي صاحبة المركز 63 أمام سو هيون نام لاعبة كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني.

وكانت سو هيون قد حققت 688 نقطة لتحطم رقمها الشخصي.

وشهدت المنافسات تحطيم سي هيون ليم لاعبة كوريا الجنوبية الرقم القياسي العالمي بـ 694 نقطة وتحقيق المركز الأول بالمرحلة الترتيبية.

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من هي جنا علي

المصنفة 113 عالميا، وكان أفضل تصنيف عالمي لها المركز 92 في مارس 2024.

تبلغ من العمر 19 عاما وتأهلت إلى الأولمبياد لأول مرة بعد تحقيق لقب بطولة إفريقيا بعد فوزها على زميلتها رنا كامل.

حققت ذهبيتي إفريقيا على المستويين الفردي والفرق.

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